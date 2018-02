Phát hiện bộ xương nghi của cướp biển giàu nhất trong lịch sử

Tìm kiếm hậu duệ cướp biển Viking

Khối đồ hỗn tạp lấy từ xác tàu Whydah. Ảnh: Science Alert.

Samuel 'Black Sam' Bellamy tử vong cùng thủy thủ đoàn 140 người trên con tàu đắm Whydah trong một cơn bão dữ dội ngoài khơi Cape Cod năm 1717. Xác tàu Whydah được phát hiện năm 1984. Các nhà thám hiểm sau đó tìm thấy nhiều đồ tạo tác trên tàu. Mãi đến năm ngoái các nhà nghiên cứu mới chú ý đến một bộ xương nhô ra từ đống cát và những mảnh vụn khác gắn liền với con xác tàu, nhiều khả năng thuộc về Bellamy, theo Science Alert.

Trong tuần này, các nhà khảo cổ học ở Bảo tàng Cướp biển Whydah tách mẫu xương đùi từ khối đồ hỗn tạp nặng 1.630 kg. Nhóm nhà khoa học ở Đại học New Haven sẽ thử lấy mẫu AND từ chiếc xương. Họ hy vọng có thể tìm ra đặc điểm trùng khớp với AND từ hậu duệ còn sống của một người chị em gái với Bellamy.

Nhóm nghiên cứu hoàn toàn nghiêm túc bởi chiếc xương cắm chặt gần vật được cho là khẩu súng ngắn của Bellamy, cùng với những mẩu xương khác, tiền xu, đồ thủy tinh và dụng cụ. Khả năng chiếc xương đùi thuộc về cướp biển nổi tiếng rất cao. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn chiếc xương có chứa đủ ADN để tiến hành phân tích hay không nhưng họ vẫn đặt nhiều hy vọng.

"Bị chìm dưới nước mà một điều kiện thuận lợi bởi không khí sẽ không thể xâm nhập vào. Oxy là một yếu tố quan trọng làm hư hỏng ADN", Claire Glynn, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Khi Bellamy chỉ mới 28 tuổi khi bị nhấn chìm cùng với thủy thủ đoàn. Nhưng sự nghiệp cướp biển ngắn ngủi chỉ kéo dài hơn một năm đã mang đến cho Bellamy thành công chóng vánh, bao gồm quyền chỉ huy 53 con tàu và tài sản ước tính 5 tấn vàng, ngà voi và nhiều báu vật khác. Bellamy được mệnh danh là cướp biển giàu có nhất trong lịch sử với giá trị tài sản khoảng 120 triệu USD.

Timothy Palmbach, nhà khoa học hình sự sẽ giám sát kiểm tra ADN chia sẻ nếu chiếc xương đùi thực sự thuộc về Bellamy, hài cốt sẽ được chuyển đến nơi sinh của ông là nước Anh để làm tiến hành lễ chôn cất cuối cùng. "Nếu đó là Bellay, đã đến lúc đưa Bellamy về nhà", Palmbach nói.

Phương Hoa