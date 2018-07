Sophia - công dân robot đầu tiên sắp đến Việt Nam

Công dân robot Sophia thể hiện tài năng ca hát trên sân khấu

Tại lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thường niên Clockenflap được tổ chức tại Hong Kong hồi tháng 11/2016, người máy Sophia đã có màn trình diễn khiến nhiều người kinh ngạc khi thể hiện xuất sắc ca khúc "All is Made of Love" của Bjork.

Clockenflap 2016 là sự kiện âm nhạc ngoài trời lớn nhất trong năm tại Hong Kong với sự góp mặt của gần 120 nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong ba ngày từ ngày 25 - 27/11, theo South China Morning Post.

Robot Sophia đã có màn giao lưu với khán giả trước khi trình diễn ca hát vào lúc 15:22 hôm 26/11 theo giờ địa phương. Đoạn video màn biểu diễn của Sophia được ghi lại bởi Ruiting Lian, một người tham dự lễ hội.

Sophia được kích hoạt vào ngày 19/4/2015 và là robot tiên tiến nhất của công ty Hanson Robotics có trụ sở ở Hong Kong. Ngày 25/10/2017, Arab Saudi gây sốc khi tuyên bố cấp quyền công dân cho Sophia. Đây là cột mốc lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử robot trở thành công dân của một quốc gia.

Sáng nay, ngày 13/11, robot Sophia đã có mặt tại khách sạn JW Marriott ở Hà Nội để tham dự Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018. Đây là lần đầu tiên nữ người máy này đến Việt Nam.