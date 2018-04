Khỉ vượt 9.600 km để tìm bạn tình

Cò đực bay 14.000 km suốt 16 năm liền để gặp bạn tình Klepetan và Malena. Video: YouTube.

Câu chuyện của cò đực Klepetan và cò cái Malena gây xúc động cho hàng triệu người trên thế giới, theo Tech Times. Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm Klepetan làm thế nào để vượt qua hành trình nguy hiểm từ Nam Phi qua Somalia, sau đó vượt sa mạc Iraq để đoàn tụ với Malena ở Croatia.

Tính đến nay, Klepetan và Malena có tổng cộng 62 con non. Sự chung thủy của Klepetan đặc biệt đáng chú ý bởi một nghiên cứu năm 2016 phát hiện cò trắng bắt đầu thay đổi lộ trình di cư do chúng ưu tiên kiếm ăn ở các bãi rác dọc đường đi. Klepetan và Malena gặp nhau trên mái một ngôi nhà nhỏ tại làng quê ở Croatia. Hiện tại, Malena không thể bay do trúng đạn của thợ săn Italy.

Stjepan Vokic, cụ ông 71 tuổi góa vợ người Croatia, chăm sóc Malena từ năm 1993. Ông nuôi nó trong nhà kho với mọi thứ cần thiết. Ông cũng làm một chiếc tổ lớn cho nó trên mái nhà. Đây chính là nơi Klepetan sẽ tìm bạn tình của nó hàng năm. Malena cũng như những người dân ở thị trấn nhỏ chờ Klepetan đến vào tháng 3.

Trong thời gian đầu bên nhau, Klepetan luôn đến Croatia trước ngày 24/3. Tuy nhiên, năm 2017, nó xuất hiện trễ hơn thường lệ. Khi nó đậu xuống chiếc tổ vào tháng 4, Malena đã ở cùng con cò đực khác. Klepetan chiến đấu với đối thủ để giành lại bạn tình. Theo Vokic, nó bị nhiều vết thương và máu dính khắp cánh nó sau trận chiến. Có lẽ đau buồn vì sự việc xảy ra năm ngoái, nó tới đúng ngày 24/3 năm nay. Nhưng cư dân địa phương cho biết con chim trông già, mệt mỏi và nhếch nhác hơn trước đây.

Klepetan sẽ ở lại với Malena cho đến tháng 8. Sau đó, nó sẽ di cư trở lại Nam Phi với vài con cò non. Các nhà nghiên cứu hy vọng nó sẽ quay trở lại lần nữa vào năm 2019 và không đến muộn.