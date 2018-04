Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội tăng 2%

Số thí sinh vào lớp 1, lớp 6 tăng so với năm trước Năm học 2018-2019, số lượng học sinh vào lớp 1 của Hà Nội tăng gần 30.000, vào lớp 6 tăng khoảng 11.000. Phương án tuyển sinh của trường mầm non, tiểu học, THCS chủ yếu vẫn theo tuyến, sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến. Riêng các trường THCS không tuyển sinh theo tuyến và có số lượng đăng ký cao hơn chỉ tiêu, được phép kết hợp xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Phương án tuyển sinh chính thức của các trường này sẽ do UBND quận, huyện phê duyệt. Đề kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 THCS sẽ được Sở Giáo dục Hà Nội thống nhất chung cho các trường. Theo đó, thí sinh sẽ phải làm 2 bài kiểm tra là: bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Toán; bài tổ hợp Khoa học xã hội - tiếng Việt - tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu ở lớp 5, hình thức là trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 60 phút. Bài kiểm tra này sẽ giá bốn cấp độ nhận thức của người làm là: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. "Đề thi sẽ được ra theo tinh thần không gây áp lực cho học sinh, các em không cần học thêm cũng có thể làm được", Phó giám đốc Sở Giáo dục Lê Ngọc Quang khẳng định.