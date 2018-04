Thầy giáo Chu Văn An được lập hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh

Danh nhân Chu Văn An (1292-1370) là người làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ông "tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Chu Văn An ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa". Khi đất nước có quá ít trường học, nhân dân phần lớn thất học, Chu Văn An đã mở trường Huỳnh Cung tại quê nhà để dạy đạo, dạy chữ cho con em nhân dân. Dưới thời vua Trần Minh Tông (1314-1329), Chu Văn An được mời ra làm Tư nghiệp (tức hiệu trưởng) trường Quốc Tử Giám, trông coi việc học cho cả nước và dạy cho thái tử Trần Vượng (sau là vua Trần Hiến Tông). Dưới thời Trần Dụ Tông, triều chính, đất nước rối ren, Chu Văn An nhiều lần can gián và viết Thất trảm sớ dâng vua đề xuất chém 7 quyền thần gian nịnh. Sinh thời, ông được dân chúng ca ngợi về phẩm chất thanh cao và được tôn là Vạn thế sư biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.