Nữ sinh Canada nhận học bổng hơn 2 triệu USD từ 23 trường

Rachel Burns (17 tuổi) vừa tốt nghiệp trường Nghệ thuật Etobicoke ở Toronto (Canada). Nộp hồ sơ xét tuyển vào 38 trường đại học ở Canada, Mỹ và Anh, em bất ngờ khi nhận được thư báo trúng tuyển kèm học bổng từ 23 trường. Một số trường khác gửi thư chấp nhận nhưng không kèm học bổng. Số còn lại chưa phản hồi.

Theo The Global and Mail ngày 23/4, tổng giá trị học bổng Burns nhận được lên tới hơn 2 triệu USD, trong đó Viện Nghệ thuật và Thiết kế Milwaukee (Mỹ) đưa ra mức hỗ trợ tài chính cao nhất với 146.000 USD. Ba trường lớn, nổi tiếng khác cũng trao học bổng cho Burns là Viện Nghệ thuật San Francisco, Viện Nghệ thuật Chicago và Trường Nghệ thuật thị giác New York.

"Không thể tin được, em đã đỗ tất cả trường nộp hồ sơ. Điều này thật điên rồ. Em không biết phải làm gì với chúng", nữ sinh 17 tuổi nói.

Rachel Burns trong buổi triển lãm cá nhân ngày 21/4. Ảnh: The Global and Mail

Trước đó ngày 21/4, Burns đã mở một cuộc triển lãm tại General Hardware Contemporary ở Toronto. Đây là lần đầu tiên một học sinh trung học ở Canada có triển lãm cá nhân tại phòng trưng bày nghệ thuật thương mại. Nhiều người cho rằng vào thời điểm mà chương trình giáo dục nghệ thuật đang bị cắt giảm trong trường công, tài năng và sự đam mê của Burns là rất đáng quý. Nó là bằng chứng cho thấy các môn nghệ thuật giúp nền giáo dục trở nên toàn diện và thành công.

Burns chia sẻ rất háo hức theo đuổi nghệ thuật ở trường đại học. Hiện tại, em vẫn chưa đưa ra quyết định chọn trường nào. "Em vẫn nhận được những lời đề nghị từ các trường khác và đang rất phấn khích. Sau khi bình tĩnh, em sẽ tìm hiểu chi phí thực tế của từng trường rồi so sánh học bổng với học phí để đưa ra quyết định", Burns thông tin.