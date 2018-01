Năm cách nói thay thế 'thank you'

Tình huống cảm ơn trong cuộc sống là muôn hình vạn trạng. Bạn có thể muốn bày tỏ lòng biết ơn khi ai đó giúp đỡ, tặng quà hoặc làm điều gì đó đặc biệt. Ngoài ra, cảm ơn đôi khi chỉ là cách diễn đạt đơn giản và lịch sự mà bạn sử dụng hàng ngày với tài xế xe buýt, nhân viên phục vụ hay thu ngân.

Trong mọi tình huống, "thank you" không phải cách nói duy nhất. Những câu hoặc cụm từ dưới đây giúp bạn bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh trong giao tiếp.

Thanks

Cách phổ biến nhất để cảm ơn trong tiếng Anh là dùng phiên bản rút gọn của "thank you". Bạn sẽ nghe thấy người bản xứ nói "thanks" mọi lúc, với gia đình, bạn bè và cả người lạ. Những từ và cụm từ rút gọn không xa lạ đối với ngôn ngữ này, đặc biệt là trong tình huống ít trang trọng, giúp cuộc chuyện trò diễn ra tự nhiên hơn. Nếu muốn nhấn mạnh, bạn có thể nói "Thanks very much".

Ảnh minh họa: Wattpad

I owe you one

Đây là câu được dùng khi muốn bày tỏ sự cảm kích vì ai đó đã giúp đỡ. Từ "one" trong câu này chỉ "a favour" (một sự giúp đỡ). Người nói muốn thể hiện họ nợ người kia một hành động đáp trả.

Sau lời cảm ơn thông thường, họ thường đính kèm câu này, nhằm nhấn mạnh thiện ý: "Thanks, Bob, I owe you one!".

Cách diễn đạt "I owe you one" thường thích hợp trong tình huống thân mật, dành cho những hành động nhỏ mà bạn dễ giúp lại người kia trong tương lai. Lần tới, bạn có thể vận dụng câu vừa học để nói với một đồng nghiệp vừa mang cà phê cho mình hoặc giúp bạn hoàn thành dự án. Đối với người vừa cứu mạng, "I owe you one" không phải lời cảm ơn thích hợp.

Ta!

Người Anh rất hay dùng cách nói này, nhưng nguồn gốc của nó có thể xuất phát từ ngôn ngữ Hà Lan. Vào thế kỷ 18, người dân của đất nước cối xay gió dùng từ lóng "tak" để cảm ơn, "ta" được cho là dạng rút gọn của nó.

Cho đến ngày nay, đây vẫn là một cách nói thân thiện và vui vẻ. Bạn không thể nói "ta for saving my life!", nhưng có thể nói "ta for the cup of tea!". Đôi khi, bạn sẽ nghe thấy câu "ta muchly!", một cách nhấn mạnh lời cảm ơn.

Cheers

"Cheers" cũng là cách cảm ơn đặc trưng trong văn nói của người Anh. Bạn có thể dùng nó đối với người lạ vừa mở cửa cho mình, hoặc tài xế taxi khi vừa dừng ở điểm cần xuống.

Shout-out

Khi phát biểu công khai và muốn thể hiện lòng biết ơn với ai đó, bạn có thể dùng từ "shout-out". Cách nói này được dùng nhiều trong cộng đồng hip-hop nói riêng và trong thế giới âm nhạc nói chung. Chẳng hạn, "we’d like to give a shout-out to all our loyal fans" (Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ trung thành).