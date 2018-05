Giáo sư Việt được Nhật hoàng tặng huân chương Thụy Bảo Vàng

Năm 2018, Nhật hoàng trao huân chương Thụy Bảo (còn được gọi là Thụy Bảo chương - The Order of the Sacred Treasure) cho 140 người nước ngoài. Việt Nam có ba người được nhận huân chương này.

GS Trần Văn Thọ. Ảnh: Đại biểu nhân dân

GS Trần Văn Thọ (69 tuổi), thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng được tặng huân chương Thụy Bảo Vàng (Gold Rays with Rosette) vì những đóng góp cho sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam, thúc đẩy sự hiểu biết về Nhật Bản tại Việt Nam.

Hai người Việt Nam còn lại được trao huân chương Thụy Bảo Bạc (Silver Rays) là ông Nguyễn Hữu Tài (60 tuổi) và bà Ngô Phương Lan (55 tuổi). Cả hai từng là cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Huân chương Thụy Bảo được trao từ năm 1888, là tặng thưởng của Nhật hoàng dành cho những cá nhân nước ngoài (thường là học giả, nhà giáo dục, người nước ngoài làm việc lâu năm tại Nhật Bản...) có đóng góp vào sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội Nhật Bản và đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa Nhật Bản với quốc gia của người được trao huân chương.