Những lầm tưởng thường gặp về nghề lập trình viên

Lập trình chỉ dành cho người trẻ

Nhiều người cho rằng, việc phải tiếp xúc với máy tính, cập nhật các ứng dụng mới của công nghệ thông tin khiến những người lớn tuổi không thể theo học lập trình. Sự thực không phải thế.

Bằng chứng là bà Masako Wakamija, 82 tuổi người Nhật Bản đã phát triển thành công ứng dụng điện thoại thông minh cho người cao tuổi. Là một trong những nhà phát triển cao tuổi nhất trên thế giới, Wakamiya đã chứng minh tuổi tác không phải là rào cản đối với công nghệ và code. Bà cho biết, mọi thứ bắt đầu vì sở thích riêng của bản thân khi làm quen với máy tính.

Tại Đại học trực tuyến Funix, những học viên U40, U50 không hiếm hề hiếm. Học viên Thao Lê, 41 tuổi vẫn sử dụng laptop 12-14 tiếng mỗi ngày để làm việc. Những học viên lớn tuổi như ông Nguyễn Phương Quế 76 tuổi hay ông Nguyễn Dư Đức 63 tuổi đều đã hoàn thành các chứng chỉ ở FUNiX và bắt đầu học hỏi kiến thức trên một lĩnh vực mới.

"Ngành nào cũng vậy, phải có sự yêu thích mới có thể theo đuổi. Tôi thích Toán Tin từ nhỏ nhưng bây giờ, khi không phải vướng bận nữa mới có thể đi học. Đây cũng là cách tập thể dục cho đầu óc", cô Nguyễn Phương Quế chia sẻ về lý do học tập tại FUNiX.

Lập trình viên có IQ cao

Trong mắt nhiều người, các lập trình viên dành hầu hết thời gian ngồi máy tính và viết những dòng code khó hiểu, do vậy họ phải rất thông minh. Điều này không chính xác hoàn toàn. Trí thông minh và tư duy logic giúp bạn học lập trình dễ dàng hơn, nhưng để tiến xa hơn với nghề lập trình, bạn còn cần sự đam mê và nỗ lực.

"Tôi không phải là một người thông minh, nhưng tôi có thể code bất kỳ trang web nào đang có trên thị trường, không phải vì tôi giỏi mà vì khi bắt đầu học lập trình, tôi không quan tâm đến việc mình bị thất bại bao nhiêu lầm mà biết học từ những sai lầm đó để có thể tiến bộ", Bạch Thanh Tuấn (chuyên viên phát triển website) chia sẻ.

Lập trình cũng là một ngôn ngữ. Nó giúp bạn "giao tiếp" được với máy tính, hoàn thành một yêu cầu hoặc hành động do bạn đưa ra. Cũng giống hệt như việc giao tiếp giữa người với người, chúng ta nói chuyện với máy tính thông qua bàn phím và các ngôn ngữ lập trìn.

Chưa có bằng đại học không thể làm lập trình

Nhiều lập trình viên giỏi thực tế là dân "tay ngang", tức là không được đào tạo bài bản về lập trình trên giảng đường đại học. Nghề lập trình là một trong những nghề đòi hỏi khả năng tự học nhiều nhất. Với Internet, bạn có thể học từ những lập trình viên khác cùng các công nghệ, kiến thức được cập nhật thường xuyên tại các cộng đồng công nghệ.

Bạch Thanh Tuấn cũng là một trong nhiều học viên của Đại học FUNiX đến với nghề lập trình khi đang làm việc trong một lĩnh vực khác. Hiện, anh là chuyên viên phát triển website và là người hướng dẫn trên một trang web học lập trình trực tuyến cùng chuyên gia.

"Muốn trở thành lập trình viên, bạn cần xác định mình là lập trình viên mảng nào. Trong mảng Mobile, bạn cần học Java nếu theo android, hoặc Ojective C, Swift nếu muốn theo IOS. Nếu muốn theo mảng lập trình nhúng, tức là viết các chương trình chạy trên các thiết bị điện tử thì bạn cần học ngôn ngữ C, C++ hoặc Java", Tuấn chia sẻ.

Nhiều học viên FUNiX hoàn thành 2-3 chứng chỉ là có thể làm việc tại các công ty công nghệ và vừa đi làm vừa tiếp tục học các chứng chỉ còn lại để nhận bằng kỹ sư công nghệ sau này.

Chỉ cần học tốt một ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình có nhiều loại như C#, Java hay PHP. Giữa chúng, không có cái nào là tốt nhất. Ngôn ngữ lập trình tốt nhất khi chúng phù hợp với mục đích hiện tại của bạn cho công việc hoặc tương lai.

Tuy nhiên cũng có những ngôn ngữ tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu. Python là một trong số đó vì nó đơn giản, dễ đọc và linh hoạt. Java cũng là một ngôn ngữ dễ học và tốt cho tất cả mọi người. Nó có một thư viện tài liệu phong phú và một cộng động hoạt động năng nổ.

Quan trọng là bạn nên quyết định lựa chọn công cụ của mình dựa trên tốc độ thực thi của ngôn ngữ, các đặc trưng riêng, khả năng tương thích, và khả năng bảo trì...

Chỉ mất vài tuần là thông thạo một ngôn ngữ lập trình

Hiện nay, nhiều bạn trẻ cố gắng học một ngôn ngữ lập trình trong khoảng thời gian ngắn. Thực chất, bạn có thể dành vài tuần để học lập trình, nhưng sẽ mất nhiều năm để tinh thông việc đó.

Một lập trình viên cũng cần học cách chấp nhận thất bại, bởi đó là cách tốt nhất để tiến bộ. Việc trở thành lập trình viên không đơn giản nhưng cũng không quá khó, quan trọng là bạn cần có đam mê, dám đối mặt với thử thách.

Hiền Mai