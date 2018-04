Cô giáo mầm non ở trung tâm Sài Gòn đánh trẻ trong giờ ngủ

Quận ở TP HCM sẽ có web công khai thông tin mầm non Ngày 10/4, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Đào tạo quận 12, cho biết đang xây dựng hệ thống thông tin công trên trên trang web về các trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn, dự kiến cuối tháng này đi vào hoạt động. Tại đây, thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, môi trường sinh hoạt... của trường mầm non, nhóm trẻ sẽ được cập nhật để phụ huynh giám sát. Cha mẹ trẻ cũng có thể đóng góp ý kiến xây dựng hoặc phản ánh bức xúc về hệ thống mầm non, nhà trẻ với chính quyền.