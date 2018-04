Chuyên viên gửi nhầm đáp án, học sinh Cần Thơ hoãn thi tiếng Anh

Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết, lịch kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm đối với các học sinh THCS sẽ được dời lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Trước đó, sáng 27/4, môn thi tiếng Anh diễn ra theo kế hoạch đối với học sinh khối lớp 6 và 7. Trưa cùng ngày, học sinh khối 8, 9 vào phòng thi môn này thì bất ngờ nhận thông báo hoãn thi từ nhà trường, chờ đến khi có thông báo mới.

Theo Sở Giáo dục, đề kiểm tra do nơi đây biên soạn và gửi về các Phòng Giáo dục chịu trách nhiệm in sao, bảo mật rồi gửi đến các trường THCS trên địa bàn. Tuy nhiên, do sơ suất nên chuyên viên phụ trách tiếng Anh của sở đã gửi hướng dẫn chấm qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trước thời gian tổ chức kiểm tra.

Sau khi phát hiện, Sở nhận thấy có khả năng rò rỉ hướng dẫn chấm thi (có kèm đáp án), không đáp ứng tính bảo mật của đề kiểm tra. Do đó, nơi đây đã thông báo khẩn yêu cầu các cơ sở giáo dục hoãn kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh.

Sở Giáo dục khẳng định không có hiện tượng lộ đề kiểm tra; đồng thời sẽ làm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân liên quan.

Cửu Long