Man Utd đại chiến Arsenal, Barca có thể vô địch La Liga tuần này

Arsene Wenger sẽ có lần cuối so tài với một trong những địch thủ lớn nhất của ông trong sự nghiệp là Jose Mourinho ở Ngoại hạng Anh.

Thông tin lực lượng: Marcos Alonso vẫn chưa thể ra sân do án treo giò. David Luiz và Ethan Ampadu vắng mặt do chấn thương. Về phía Swansea, Tammy Abraham không thể thi đấu do được mượn từ Chelsea. Wilfried Bony và Wilfried Bony vắng mặt do chấn thương. Renato Sanches và Renato Sanches chưa chắc có thể thi đấu do vấn đề thể lực. Federico Fernandez, Luciano Narsingh và Angel Rangel có nguy cơ ngồi ngoài.



West Ham - Man City (20h15 Chủ Nhật, 29/4)

Thầy trò Pep Guardiola chỉ còn hai bàn thắng nữa là chạm mốc 100 pha lập công mùa này và họ chỉ còn cách kỷ lục 103 bàn thắng do Chelsea lập ở mùa 2009/2010 5 pha lập công. Mục tiêu này nằm trong tầm tay Man City khi họ đã ghi được chín bàn trong hai chuyến làm khách gần nhất trên sân West Ham. Một chiến thắng cũng sẽ giúp Man City cân bằng kỷ lục số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh (30) và giúp họ thu hẹp cách biệt với kỷ lục điểm số nhiều nhất do Chelsea lập ở mùa 2004/2005 (95).