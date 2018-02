Đại chiến Real - PSG là tâm điểm Cup châu Âu giữa tuần này

Thầy trò Zidane đứng trước nguy cơ trắng tay nếu nhận về một kết quả không có lợi. Tại Italy, Juventus tiếp Tottenham.

Man City có đủ sự tự tin để đến làm khách của Basel sau những gì đã thể hiện ở mùa giải năm nay. Khó khăn lớn nhất với thầy trò Pep Guardiola có lẽ là bản lĩnh ở sân chơi Champions League. Sáu lần lọt vào vòng 1/8 của giải đấu này, họ chỉ thắng một trận trên sân khách. Trong khi đó, Basel thắng bốn trong năm trận sân nhà gần nhất khi đối đầu các CLB Anh. Đây là lần đầu hai đội bóng này gặp nhau. Người hâm mộ chờ đợi một cuộc so tài giữa Dimitri Oberlin và Raheem Sterling - hai cầu thủ đều ghi bốn bàn trong năm lần gần nhất ra sân ở Champions League.

Man City có thể chào đón sự trở lại của hàng loạt trụ cột như Leroy Sane, David Silva, Fabian Delph. Nhưng họ cũng đứng trước nguy cơ mất Aymeric Laporte. Benjamin Mendy và Gabriel Jesus - những người đang phải nghỉ dài hạn do chấn thương.

Trận chiến trên sân Dragao sẽ là một thử thách với hàng thủ Liverpool. Sự thiếu ổn định ở khâu phòng ngự vẫn được xem là một điểm yếu của đoàn quân dưới trướng Jurgen Klopp. Nhưng với sự xuất hiện của Virgil van Dijk, họ đã giữ sạch lưới hai trong ba trận gần nhất. Trong khi đó, sức mạnh của hàng công Porto đã được chứng tỏ khi họ ghi 53 bàn trong 21 trận ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Liverpool và Porto đều mất một tiền vệ trung tâm quan trọng ở trận này do án treo giò.

Đó là Emre Can và Felipe. Tuy nhiên, trong khi Klopp có thể dễ dàng thay thế Can bằng Jordan Henderson, khoảng trống do Felipe để lại khó được bù đắp hơn, đặc biệt nếu Ivan Marcano không thể ra sân. Hàng công là sức mạnh của Liverpool. Họ có thể dựa vào đó để tìm kiếm bàn thắng trên sân khách - một lợi thế quan trọng trong các cặp đấu knock-out tại Champions League.

Real Madrid - PSG (2h45 thứ Năm, 15/2)

Dù vô địch Champions League ba trong bốn năm gần nhất, Real chịu áp lực lớn khi bước vào trận đấu này. Họ đã bị loại khỏi Cup Nhà Vua và không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu La Liga. Trận chiến với PSG, vì thế, càng trở nên quan trọng. Zinedine Zidane từng nói rằng số phận của ông sẽ được quyết định sau trận đấu này. Nếu thua, nhà cầm quân người Pháp gần như chắc chắn bị sa thải. Ở chiều ngược lại, PSG cũng sẽ "sống mái" cho cuộc chiến này, vì đây là cơ hội để họ khẳng định tham vọng tại bình diện châu Âu sau khi được đầu tư mạnh mẽ hồi mùa hè.