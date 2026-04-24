Tin thầy bói 'lướt sóng đất', 14 người mất gần 100 tỷ đồng

Tây NinhTrần Thị Kim Dung, 58 tuổi nợ nần nên bịa chuyện có thể soi vận mệnh, thuyết phục 14 người đầu tư mua bán đất có lãi, sau đó chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Ngày 24/4, Dung bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bồi thường cho các bị hại hơn 68 tỷ đồng.

Trần Thị Kim Dung tại tòa. Ảnh: Nam An

Dung học hết lớp 5, không có nghề nghiệp ổn định. Giữa năm 2019, bà nợ hơn 1 tỷ đồng, mất khả năng chi trả. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Dung tự nhận là thầy bói có khả năng soi vận mệnh nhằm dụ dỗ những người có tài sản nhưng cả tin.

Người này gợi ý khách bỏ tiền đầu tư mua đất theo "chỉ dẫn", hứa bán lại sẽ có lãi cao. Để tạo lòng tin, Dung lập sổ tay, ghi khống số tiền đã nhận, tiền lãi và vị trí từng thửa đất.

Khi "con mồi" dính bẫy, bà dùng tiền người sau trả lãi cho người trước, khiến nhiều nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, trong đó có cả hàng xóm, bạn bè.

Tháng 7/2020, Dung thuyết phục anh Nguyễn Thành Tâm chuyển 3,1 tỷ đồng mua hai thửa đất, cam kết sau 1-3 tháng sẽ lãi 700 triệu đồng. Đúng hạn, Dung trả lãi đầy đủ, khiến anh tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền thêm 11 lần, mỗi lần từ 500 triệu đến 8 tỷ đồng, với lời hứa lãi 100-800 triệu đồng trong 3 tuần đến 2 tháng.

Gần 3 năm sau, anh Tâm phát hiện sự việc và truy vấn. Dung thừa nhận đã dùng 34 tỷ đồng của anh tiêu xài hết, không mua bất kỳ thửa đất nào.

Ngoài ra, Dung còn thuyết phục một nạn nhân để chồng mình đứng tên thay hai thửa đất, rồi mang đi thế chấp vay 2,2 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn này, từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2023, Dung đã lừa 14 người, mỗi người từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng, tổng cộng gần 99 tỷ đồng.

Giữa năm 2023, sau khi tiêu xài hết tiền, Dung tuyên bố vỡ nợ, rời nhà riêng ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An cũ), lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Trà Vinh (cũ). Sau 9 tháng, bà bị bắt giữ.

Nam An