Trong tin nhắn gửi người yêu, nghi phạm Tyler Robison tiết lộ ý định ám sát Charlie Kirk bởi "sự thù ghét không thể giải quyết bằng đối thoại".

Công tố viên Mỹ ngày 16/9 cáo buộc tội giết người đối với Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, và công bố một số bằng chứng liên quan đến sự việc. "Anh có cơ hội bắn chết Charlie Kirk và sẽ làm việc đó", Robinson viết trong thông điệp để lại cho người yêu và được công tố viên trưng bày tại phiên tòa.

Tại phiên tòa ngày 16/9, Robinson xuất hiện trong phút chốc qua video từ nhà tù. Anh ta thỉnh thoảng gật đầu nhẹ, nhưng chủ yếu nhìn thẳng về phía trước khi thẩm phán đọc cáo trạng.

Tin nhắn hé lộ động cơ của nghi phạm ám sát Charlie Kirk Thẩm phán chỉ định luật sư đại diện cho Robinson trong phiên tòa ngày 16/9. Video: CBS

Theo cáo trạng, Robinson đã nhắn tin cho người yêu ngay sau khi nổ súng ám sát Charlie Kirk hôm 10/9. Người kia sững sờ và hỏi liệu Robinson có đùa không. "Chính là anh, xin lỗi", nghi phạm đáp lại.

"Anh không thể chịu đựng việc ông ta liên tục rao giảng quan điểm thù ghét nữa. Có những sự thù ghét không thể giải quyết bằng đối thoại", Robinson viết trong tin nhắn, khi được người yêu hỏi về lý do nổ súng.

Nghi phạm sau đó tiết lộ đang cố lấy lại khẩu súng gây án bị bỏ lại gần hiện trường.

Trong tin nhắn gửi người yêu, Robinson cho hay cha mình là "người ủng hộ MAGA cuồng nhiệt" từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử. Nghi phạm nhắc đến thông điệp khắc trên vỏ đạn, nói rằng đó chỉ là "trò đùa". Robinson đã lên kế hoạch ám sát trong hơn một tuần và "hy vọng bí mật này được giữ kín đến khi chết già", đồng thời xin lỗi vì làm liên lụy đến người yêu.

Tin nhắn giữa hai người có thể làm sáng tỏ động cơ ám sát, nhưng không nói rõ quan điểm nào của Kirk bị Robinson coi là bày tỏ thù ghét.

Jeff Gray, công tố viên bang Utah, cho hay kết quả xét nghiệm mẫu ADN trên cò súng trường trùng khớp với ADN của Robinson. Ông tránh trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo ngày 16/9, khi được hỏi liệu vấn đề người chuyển giới có phải là nguyên nhân khiến Robinson nổ súng hay không.

"Tôi sẽ bám sát vào những gì vừa trình bày. Mọi thông tin đã có trong hồ sơ. Quyết định cuối cùng do bồi thẩm đoàn đưa ra", ông Gray nói.

Tyler Robinson, nghi phạm ám sát Charlie Kirk. Ảnh: FBI

Gia đình Robinson từ chối trả lời phỏng vấn báo chí từ khi con trai bị bắt.

Theo công tố viên, mẹ của Robinson khai rằng con trai bắt đầu quan tâm đến chính trị và quan điểm chuyển sang cánh tả trong khoảng một năm gần đây. "Con trai tôi bắt đầu ủng hộ quyền của người đồng tính và người chuyển giới", bà nói.

Người yêu của Robinson là người chuyển giới từ nam sang nữ, hai người sống chung trước khi xảy ra vụ ám sát.

Hồng Hạnh (Theo AP)