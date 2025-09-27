Tin nhắn gửi đến điện thoại chồng nửa đêm khiến tôi đau lòng

Tôi giận quá gọi chồng dậy hỏi cô gái này là ai, sao nhắn tin vào giờ này, anh bảo: "Làm sao cấm được, nó nhắn chứ đâu phải anh".

Tiếng nhạc ồn ào làm tôi giật mình thức giấc, nó phát ra từ máy di động của chồng, tôi với tay tắt nhạc, chợt thấy trên màn hình hiện tin nhắn: "Hôm nay anh không say nữa hả, không nói chuyện sao", giờ đã 12h đêm. Tôi giận quá gọi chồng dậy để hỏi cô gái này là ai, sao lại nhắn tin vào giờ này. Anh bảo: "Làm sao cấm được nó nhắn tin, nó nhắn chứ đâu phải anh".

Tôi gọi lại số máy đó và hỏi tại sao chị không tôn trọng gia đình người khác mà nhắn tin giờ này, cô gái ấy nói: "Chị nói vậy em hiểu rồi" và cúp máy. Mấy ngày sau tôi vẫn còn rất giận chồng, tìm cách xâu chuỗi các sự kiện lại, tôi thấy thời gian gần đây chồng thay đổi, thường ra khỏi phòng ngủ và giữa đêm mở máy tính.

Tôi liên lạc với người phụ nữ kia, hỏi cô ta có mối quan hệ gì với chồng tôi, tại sao ngày nào cũng nhắn tin nửa đêm. Khác với giọng điệu lần trước, giờ cô ta nói vào mặt tôi một cách trơ tráo: "Chị biết nội dung không? Chừng nào biết được thì nói". Về phía chồng, anh đã xin lỗi tôi, hứa không làm như vậy nữa. Tôi tin giữa họ chỉ là công việc và cô ta gọi vào giờ không phù hợp như lời anh nói.

Rồi một lần nữa anh lại dối tôi, lần này để tránh bị phát hiện, anh gọi bằng một ứng dụng khác. Tôi quá thất vọng, anh đã chà đạp lên niềm tin trong tôi, sát muối vào vết thương chưa kịp lành của tôi. Tôi phải làm sao khi chồng không hề hối hận sau khi được tôi tha thứ?

Quỳnh Ngọc