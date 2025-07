Tôi mất anh chỉ vì những tin nhắn 'vô hại'

Tôi quá ham vui và quên mọi thứ, cũng không để ý bất cứ điều gì khác lạ từ anh, anh nói đã mất lòng tin vào tôi.

Tôi 27 tuổi, quen anh 3 năm rưỡi. Chúng tôi yêu xa nhưng luôn dành cho nhau sự tin tưởng, vì thế vẫn đi được một chặng đường dài. Tôi là cô gái vui vẻ, hòa đồng, vô tư nếu không muốn nói là nhiều lúc vô tri và vô tâm. Từ trong thâm tâm tôi yêu anh rất chân thành và thật lòng nhưng lại hay giận dỗi, tính tình trẻ con (vì luôn tin anh bao dung với mình).

Vì tính cách khá thoải mái nên lên mạng đôi khi tôi trò chuyện thân mật với nhiều người con trai khác. Vào lần gần đây nhất khi đi thăm tôi, vô tình anh đọc được những tin nhắn đó (vào khoảng nửa năm về trước). Thực ra lúc đọc được, anh vẫn bỏ qua cho tôi và giấu nhẹm, không hề hỏi cũng không nổi nóng, vẫn đi chơi bình thường. Hai đứa vẫn yêu nhau như mọi khi, có vui, có sự hờn giận của tôi và anh luôn là người dỗ dành. Một đêm duy nhất đó chúng tôi lại cãi nhau do tôi khó chịu chuyện gần 23h rồi mà gọi điện anh không bắt máy.

>> Đau lòng khi đọc tin nhắn của vợ nói về mẹ chồng

Sau đó tôi nói chia tay đi một cách trẻ con và nghĩ rằng anh sẽ lại dỗ dành tôi như trước. Mọi chuyện không ai ngờ, đó là lần cuối cùng tôi còn được nói chuyện với anh. Sau hôm đó, tôi đã im lặng 3 ngày nhưng không thấy anh liên lạc nên chủ động gọi anh, anh bảo chia tay rồi gọi làm gì. Do lúc đó tôi chưa hiểu lý do nên đã cố chấp níu kéo, nghĩ chỉ là sự hờn dỗi nhỏ nhặt của tôi mà anh lại dứt khoát như thế. Tôi nhận ra vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng khi cố níu kéo trong một tuần dài vẫn không ăn thua, tôi quyết định tìm lý do thực sự.

Tôi đã ngỡ ngàng khi biết chuyện về tin nhắn kia (anh đã đọc được nhưng giấu tôi), mục đích là để tôi tự nói, nhưng tôi đã không thành thật khi anh chỉ hỏi:"Em có điều gì giấu anh không"?. Lúc đó tôi đã quá ham vui và quên mọi thứ, cũng không để ý bất cứ điều gì khác lạ từ anh. Anh nói đã mất lòng tin vào tôi, không còn muốn cố gắng vì tương lai của cả hai nữa, chỉ thấy mệt mỏi và muốn chúng tôi chia tay. Thực sự tôi rất hoảng loạn, đã hiểu ra vấn đề và cái sai của mình, tôi đã làm tổn thương người mình yêu sâu sắc ra sao.

Tôi xin lỗi chân thành và giữ im lặng sau đó. Từ tận đáy lòng tôi muốn được sửa sai và thay đổi bản thân để có thể cứu vãn chuyện này vì còn yêu anh quá nhiều. Các tin nhắn chỉ là những trò đùa vui của tôi trên mạng mà không biết hậu quả. Tôi day dứt quá. Liệu sau này chúng tôi còn có thể quay lại bên nhau không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Quỳnh Hoa