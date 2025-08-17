Tín Nguyễn: 'Tôi may mắn đóng phim cùng nghệ sĩ gạo cội'

Tín Nguyễn - TikToker 5,4 triệu lượt theo dõi - nói may mắn khi được nghệ sĩ Ái Như, Hồng Ánh dìu dắt ở phim mới.

Diễn viên 28 tuổi cùng êkíp phim điện ảnh Phá đám sinh nhật mẹ có buổi ra mắt chiều 14/8 tại TP HCM. Trong dàn cast, Tín Nguyễn là gương mặt mới nhất, bên cạnh dàn diễn viên gạo cội của sân khấu miền Nam, như Ái Như, Hồng Ánh, Thành Hội, Hữu Châu.

Tín Nguyễn: 'Tôi không phải diễn viên trăm tỷ' Tín Nguyễn nói nỗ lực nhập vai nhân vật có bi kịch gia đình trong phim mới. Video: Mai Nhật

Trong phim, cô đóng Hảo - con dâu của bà Tâm (nghệ sĩ Ái Như), người chứng kiến nhiều xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Với vai mới, cô không theo đuổi sở trường diễn hài, mà đi vào bi kịch nhân vật, nhất là ở cảnh trong đám tang mẹ chồng. Đảm nhận các đoạn thiên về tâm lý, Tín Nguyễn cho biết áp lực vì phải giữ đường dây cảm xúc, nhiều hôm "khóc từ lúc lên đoàn phim đến khi ra về".

Diễn viên nói nhờ được thử thách khi đóng cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội, cô có cơ hội nâng cao tay nghề diễn xuất. "Nếu bạn diễn không đủ năng lượng truyền tải, tôi sẽ đóng không tới. Tôi may mắn khi được các cô chú, anh chị chỉ dẫn, nhờ đó hóa thân nhân vật trọn vẹn hơn", cô cho biết.

Tín Nguyễn bên diễn viên chính - nghệ sĩ Ái Như - ở buổi giới thiệu tác phẩm. Ảnh: Thanh Huyền

Với Tín Nguyễn, suốt hai năm lấn sân điện ảnh, con đường theo đuổi đam mê không dễ dàng với cô. Nhiều phim cô phải chủ động xin casting để thử sức với những kịch bản ưng ý, dạng vai mới lạ, không ít lần thất bại. Diễn viên cho biết chưa từng nghĩ đến việc "thoát mác TikToker" bởi đó là bước đệm đưa cô đến phim ảnh. "Mọi người nhớ tới tôi ở vai trò nào cũng được. Tôi luôn tâm niệm cố gắng nhiều hơn để giữ phong độ, không làm người xem thất vọng", cô nói.

Tín Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Đắc Tín, sinh tại Phú Yên. Trước khi làm nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, cô là vũ công trong một vũ đoàn tại Nha Trang (Khánh Hòa), theo học chuyên ngành sư phạm mầm non. Diễn viên từng tham gia web drama Thạch Sanh Lý Thanh của Ngọc Thanh Tâm, MV Ý trời (Đông Nhi) và một số dự án của Huỳnh Lập.

Năm 2021, thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh, Tín Nguyễn bắt đầu ghi hình và đăng tải nội dung trên TikTok. Cô dần nổi tiếng trên nền tảng này với các video đa dạng thể loại, như thể hiện vũ đạo, đóng các tình huống hài. Năm 2024, cô chạm ngõ điện ảnh trong Lật mặt 7 của Lý Hải, nhận được nhiều lời khen với vai người vợ làng chài, chờ đợi chồng trở về sau bão biển. Ba phim cô đóng đều liên tiếp tạo tiếng vang, như Lật mặt 7 (482 tỷ đồng), Thám tử Kiên (250 tỷ đồng), Lật mặt 8 (232 tỷ đồng).

Trailer phim "Phá đám sinh nhật mẹ" Trailer phim "Phá đám sinh nhật mẹ". Video: Đoàn phim cung cấp

Phá đám sinh nhật mẹ thuộc thể loại hài đen (black comedy), được lấy cảm hứng từ đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ (Vũ Trọng Phụng). Phim xoay quanh một gia đình thành thị, áp lực thành công đè nặng lên từng thế hệ.

Biến cố diễn ra vào sinh nhật của người mẹ, khi các thành viên trong nhà bộc lộ những xung đột, mâu thuẫn sau nhiều năm giấu kín. Tác phẩm chiếu vào đầu tháng 9 nhân mùa Vu Lan, gửi gắm thông điệp: Đừng để lúc bạn thực sự hiểu mẹ mình là khi quá muộn.

Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hữu Châu, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An. Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình Bồng Bột, biên kịch Mai, Tiệc trăng máu) là giám chế của phim.

