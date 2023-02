Tín dụng xanh thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Tín dụng xanh góp phần hiện thực hóa những chính sách xanh hóa ngành nông nghiệp, hướng tới mục tiêu kép là tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2022, GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng thêm của toàn nền kinh tế. Những mô hình sản xuất kinh doanh mới mang hiệu quả cao giúp người nông dân, doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như: diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, chưa quan tâm đúng mức đến phát triển bền vững; giải quyết chưa triệt để lượng tồn dư trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học...

Để cải thiện thực trạng này cũng như hòa vào xu thế chung trên toàn thế giới, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam cần phát triển theo hướng xanh hóa và bền vững. Theo đó, ngành cần có hệ thống giải pháp đồng bộ, phát triển nông nghiệp sinh thái theo hướng đa giá trị, đa ngành, lồng ghép các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường... Cùng với đó là tận dụng ưu thế tự nhiên của các vùng miền cho phát triển nông nghiệp, bảo đảm sự tương tác với môi trường sinh thái.

Năm 2023, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giá trị gia tăng toàn ngành 3%. Để đạt được kết quả này đồng thời hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, ngành cần có những chính sách ưu tiên. Trong đó, các giải pháp về tín dụng đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo lập và kết nối các chủ thể trong sản xuất nông nghiệp, từ đó gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp.

Theo Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn 2017 - 2021, dư nợ cấp tín dụng xanh có tăng trưởng bình quân đạt hơn 25% một năm. Đến ngày 30/6/2022, dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh đạt hơn 474.000 tỷ đồng (chiếm 4,1% tổng dư nợ toàn nền kinh tế), tăng 7,08% so với năm 2021, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp xanh chiếm 32%.

Ngân hàng Nhà nước vẫn đang thúc đẩy các ngân hàng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp về mặt thủ tục, lãi suất, thời gian vay, nguồn vốn trung dài hạn trên cơ sở khả năng vốn của từng ngân hàng.

Là một trong những ngân hàng TMCP tư nhân hướng dòng vốn đầu tư vào những lĩnh vực xanh lớn, tỷ trọng tín dụng xanh tại Ngân hàng SHB hiện lên tới hơn 10% trên tổng danh mục cho vay. Nhà băng đã hợp tác với các đối tác quốc tế như WB, IFC, ADB... và tiếp tục tăng cường tìm kiếm nguồn vốn trung dài hạn ưu đãi tài trợ cho tín dụng xanh cũng như các tư vấn về an toàn, kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho khách hàng và ngân hàng trong việc thực hiện, tài trợ có hiệu quả các dự án xanh.

SHB cũng cho vay tài trợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo chuỗi liên kết "từ cánh đồng đến bàn ăn", từ khâu phục vụ nuôi trồng, thu mua sản xuất chế biến đến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Theo đó, nhà băng cho vay tài trợ chuỗi lúa gạo khép kín, góp phần liên kết giữa hàng trăm nghìn hecta vùng nguyên liệu, hàng chục nghìn hộ dân, hợp tác xã ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp.

Ngân hàng còn tài trợ cho các dự án nhà máy sản xuất, chế biến gạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các chuẩn mực của thế giới về an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao giá trị gạo Việt Nam. Tiêu biểu là dự án Nhà máy gạo Hạnh Phúc quy mô lớn nhất châu Á với diện tích 161.000m2 tại An Giang, đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. Nhà máy vận hành 100% giải pháp công nghệ và trang thiết bị từ châu Âu, đáp ứng chuẩn mực các yêu cầu của thế giới về an toàn thực phẩm, an toàn vận hành và thân thiện với môi trường, theo những tiêu chí về phát triển bền vững của WB.

"Với việc tham gia tài trợ các dự án nông nghiệp xanh, SHB góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có nguồn vốn để phát triển các dự án, sản phẩm xanh và sạch. Lợi ích đầu tiên đem lại là giúp người dân Việt Nam hưởng các sản phẩm xanh - sạch. Hai là gia tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt phát triển, mở rộng sang thị trường quốc tế", Tổng giám đốc SHB cho biết.

Cũng theo đại diện SHB, chiến lược tăng trưởng tín dụng xanh là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể về phát triển bền vững của ngân hàng. Thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục dành nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm xanh hóa lĩnh vực này.

An Nhiên