Tín dụng, huy động của VPBank tăng

VPBank ghi nhận tăng trưởng huy động và tín dụng ổn định, chuyển hóa thành lợi nhuận tích cực.

Chiến lược bán lẻ dẫn dắt

Đại diện VPBank cho biết, vai trò đầu kéo của khối Khách hàng cá nhân và SME của VPBank tiếp tục được phát huy trong hoạt động huy động và cho vay trong quý II, hỗ trợ ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng quy mô trong những quý sắp tới.

Kết thúc quý II, huy động từ tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng 28% so với cuối năm 2022, đạt gần 388.000 tỷ đồng. Tại ngân hàng mẹ, huy động của khối khách hàng cá nhân tăng 45% nhờ chiến lược thu hút khách hàng phủ rộng, với loạt sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn phong phú. Cùng với đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng trong quý II ghi nhận mức tăng 23% so với quý trước đó, riêng khối khách hàng cá nhân đạt mức tăng 39% so với quý I.

"Tín hiệu tích cực từ xu thế tăng trưởng CASA phần nào phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong các chiến dịch marketing định kỳ, phủ mã QR, kết hợp với việc đa dạng hóa tính năng thanh toán, kích hoạt tài khoản trên ngân hàng số VPBank NEO", đại diện ngân hàng cho biết.

Toà nhà trụ sở VPBank. Ảnh: VPBank

Tín dụng hợp nhất của ngân hàng tăng hơn 10% so với đầu năm 2023. Riêng ngân hàng mẹ đạt mức tăng hơn 13% trong 6 tháng đầu năm, nhờ đóng góp từ hai khối chiến lược với tỷ trọng chiếm hơn 60% trong tổng dư nợ của ngân hàng mẹ. Dư nợ tín dụng của phân khúc khách hàng cá nhân nói riêng, trong đó, đạt hơn 220.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% từ đầu năm - dẫn dắt bởi các sản phẩm cho vay kinh doanh và dòng thẻ tín dụng thông qua kích cầu từ các chương trình khuyến mại và hợp tác tăng cường với các đối tác và nhãn hàng lớn.

Tới cuối tháng 6, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt gần 8.000 tỷ đồng. Các công ty con trong hệ sinh thái ghi nhận kết quả tích cực, đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân hàng. Mảng tài chính tiêu dùng FE Credit chưa sinh nhưng bước đầu ghi nhận tình hình kinh doanh cải thiện với mức lỗ đã giảm dần so với đầu năm, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đẩy mạnh số hóa, gia tăng trải nghiệm khách hàng

Trong nhiều quý trở lại đây, VPBank ghi nhận nguồn thu gia tăng từ các hoạt động phi tín dụng nhờ lực đẩy của hoạt động thanh toán, đồng thời là kết quả của quá trình đầu tư đẩy mạnh số hóa, công nghệ và gia tăng trải nghiệm khách hàng của ngân hàng trong những năm gần đây.

Kết thúc nửa đầu năm, doanh thu từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng hợp nhất tăng gần 23% so với cùng kỳ, riêng ngân hàng mẹ ghi nhận nguồn thu này tăng tới 35% so với cùng kỳ nhờ hoạt động dịch vụ thanh toán. Mạng lưới thanh toán thông qua POS và các cổng thanh toán thương mại điện tử như Ecompay, Simplify, Cybersource... là một trong số những dịch vụ được VPBank đầu tư và giới thiệu ra thị trường thời gian qua, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và thu hút người dùng mới.

Nhân viên ngân hàng tại một chi nhánh giao dịch. Ảnh: VPBank

Tính tới cuối quý II, số lượng người dùng của nền tảng ngân hàng số VPBank NEO cán mốc 7 triệu khách hàng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, riêng khối khách hàng cá nhân ghi nhận thêm gần 2 triệu khách hàng, nâng tổng số khách hàng của khối lên gần 10 triệu người.

Cùng với đó, tệp khách hàng CAKE cũng đã thu hút thêm hơn 700.00 người dùng, góp phần mở rộng quy mô tệp khách hàng của hệ sinh thái VPBank lên 28 triệu người. Tệp khách hàng đồ sộ này chính là thành quả từ chiến lược phủ phân khúc toàn diện, triển khai các giải pháp tài chính bao trùm và cá nhân hóa của ngân hàng, nhằm đáp ứng tới từng chân dung khách hàng và gia tăng số lượng người dùng trên các nền tảng số.

"Với các kết quả kinh doanh khả quan cùng một nền tảng công nghệ và tệp khách hàng lớn, VPBank sẽ theo đà phát huy năng lực tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2023, tận dụng các cơ hội thị trường mang lại", đại diện ngân hàng này cho biết.

Cũng theo vị này, bên cạnh lực đẩy từ chính sách điều hành, yếu tố hậu thuẫn VPBank trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm chính là sức mạnh nội tại của ngân hàng, bao gồm nền tảng vốn vững chắc, thanh khoản dồi dào và hạn mức tín dụng cấp mới.

Theo đó, sau khi hoàn thành thương vụ bán vốn cho đối tác chiến lược SMBC - dự kiến ngay trong quý III, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ vươn lên dẫn đầu thị trường. Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng, theo đánh giá của Moody’s, sẽ tăng lên mức gần 19%. Qua đó đảm bảo tăng trưởng cao theo mục tiêu đặt ra của ngân hàng từ đầu năm.

Dự kiến cũng trong quý III, ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông lần đầu tiên trong 10 năm qua, với tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận năm 2022. Trong 5 năm tiếp theo, ban lãnh đạo ngân hàng dự định dành tới 30% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

(Nguồn: VPBank)