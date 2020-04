Timothée Chalamet chia tay bạn gái

MỹTimothée Chalamet và Lily-Rose Depp - con gái Johnny Depp - chia tay sau hơn một năm hẹn hò.

Ngày 25/4, Us Weekly xác nhận thông tin cặp sao "đường ai nấy đi". Trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue số ra tháng 5, ngôi sao Call Me by Your Name nói hiện độc thân.

Cặp sao dạo phố tại New York cuối năm 2019. Ảnh: EOnline.

Timothée Chalamet và Lily-Rose Depp công khai hẹn hò hồi tháng 10/2018. Cặp sao quen nhau khi đóng chung phim The King của Netflix. Họ thường xuyên bị bắt gặp đi dạo ở New York. Tháng 9/2019, cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice.

Timothée Chalamet sinh năm 1995 tại Manhattan, New York (Mỹ), có bố là người Pháp và mẹ là dân Do Thái mang dòng máu Nga và Áo. Gia đình anh có truyền thống nghệ thuật - ông nội là nhà biên kịch, mẹ là vũ công sân khấu Broadway, dì và chị gái cùng hoạt động trong ngành điện ảnh. Anh được biết đến qua các phim Call Me by Your Name, A Rainy Day in New York, Interstellar, Worst Friends...

Lily-Rose Depp sinh năm 1999, là con gái của tài tử Johnny Depp và ngôi sao Vanessa Paradis. Cô từng hẹn hò người mẫu Ash Stymest, trong khi Timothée Chalamet có khoảng thời gian gắn bó với con gái danh ca Madonna - Lourdes Leon.

Lily-Rose Depp và Timothée Chalamet ở Venice 2019 (nguồn AP) Lily-Rose Depp và Timothée Chalamet ở Venice 2019. Video: AP.

Hiểu Nhân