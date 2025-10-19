Timor Leste trách nhầm Thái Lan khi quên đăng ký dự SEA Games 33

Thái LanTimor Leste suýt không được dự bóng đá nam SEA Games 33 do quên đăng ký trên hệ thống rồi trách nhầm chủ nhà Thái Lan.

Ngày 18/10, Ban tổ chức SEA Games 33 chốt 9 đội tham dự bóng đá nam. Nhóm một gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Nhóm hai có Malaysia, Campuchia, Myanmar. Nhóm ba gồm Lào, Philippines và Singapore.

Phía Timor Leste lập tức phản ứng. Quan chức nước này yêu cầu Thái Lan phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì vô cớ loại đội bóng của họ. Người hâm mộ Timor Leste cũng thi nhau công kích chủ nhà.

Joao Firth (số 6) lập cú đúp kiến tạo giúp Timor Leste thắng Philippines 3-0 ở bảng A bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Olympic, Campuchia ngày 4/5/2023. Ảnh: Hiếu Lương

Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Giám đốc điều hành (CEO) SEA Games 33 Chaiphak Siriwat cho biết bị mất ngủ trước phản ứng từ Timor Leste. Nhưng ông khẳng định không loại bất kỳ đội nào mà dựa trên danh sách đã đăng ký.

"Tối qua, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Timor Leste Lawrence đã kiểm tra lại hệ thống và xác nhận quên đăng ký đội bóng đá nam", ông Siriwat nói với truyền thông Thái Lan sáng 19/10. "Ông ấy gửi lời xin lỗi và hỏi tôi rằng liệu có thể mở lại hệ thống không".

CEO của SEA Games 33 cho biết không thể mở lại hệ thống vì lễ bốc thăm chia bảng các môn tập thể sẽ diễn ra vào buổi trưa. Cách duy nhất là Timor Leste phải đàm phán với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), cũng như chín liên đoàn có đội tham dự bóng đá nam.

Sau đó, AFF và các liên đoàn đã đồng ý để Timor Leste tham dự môn bóng đá nam. Họ nằm ở nhóm hạt giống thứ ba, còn Singapore xuống nhóm bốn. Timor Leste nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Campuchia.

Ở 33 kỳ giải trước, Timor Leste chưa từng vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam.

Bảng này cũng gây chú ý khi Thái Lan và Campuchia đang có tranh chấp và xung đột ở biên giới. Tuy nhiên, đại diện Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Preecha Lalun khẳng định sẽ đảm bảo an ninh ở tất cả các địa điểm thi đấu. Việc Thái Lan gặp Campuchia là cơ hội để thể hiện sự gắn kết thông qua thể thao. "Các biện pháp an toàn đã được chuẩn bị trước, trong và sau trận để giảm thiểu tối đa việc bị gián đoạn. Tôi cũng kêu gọi người dân Thái Lan cổ vũ với tinh thần cao thượng", ông Preecha cho biết.

Trong khi đó, Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Chanwit Phochiwin cho hay: "Việc Thái Lan gặp Campuchia ở vòng bảng là điều tốt hơn so với ở vòng đấu loại trực tiếp. Điều này có thể gây áp lực lớn hơn lên công tác an ninh".

Bảng A bóng đá nam sẽ diễn ra tại sân Tinsulanon có sức chứa 30.000 chỗ ngồi ở Songkhla. Bảng B và C tổ chức tại sân 700th Annivesary tại Chiangmai, sức chứa 18.000 chỗ. Vòng bán kết và chung kết nam sẽ diễn ra tại sân Rajamangala ở Bangkok, với 51.500 chỗ.

Ở kỳ gần nhất năm 2023 tại Campuchia, cầu thủ quá tuổi không được sử dụng trong đội U22. Indonesia đánh bại Thái Lan 5-2 ở hiệp phụ chung kết, để giành HC vàng lần đầu tiên kể từ năm 1991. Việt Nam giành HC đồng khi hạ Myanmar 3-1.

Thái Lan dẫn đầu với 16 HC vàng bóng đá nam sau 33 kỳ SEA Games. Xếp sau là Malaysia (6), Myanmar (5), Việt Nam và Indonesia (3).

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: SEA Games Thailand 2025

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nữ SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: SEA Games Thailand 2025

Hiếu Lương