Timor-Leste gia nhập ASEAN

Timor-Leste gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của khối sau 14 năm vận động.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao hôm nay tuyên bố "lịch sử đã được tạo nên", khi lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN chứng kiến lễ ký kết Tuyên bố kết nạp Timor Leste vào khối.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, cho biết việc Timor-Leste gia nhập đã "hoàn tất đại gia đình ASEAN, tái khẳng định vận mệnh chung và ý thức sâu sắc về tình thân hữu trong khu vực của chúng ta".

"Trong cộng đồng này, sự phát triển cũng như quyền tự chủ chiến lược của Timor-Leste sẽ được hỗ trợ vững chắc và lâu dài", ông Anwar nhấn mạnh.

Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10. Ảnh: AFP

Timor-Leste trở thành quốc gia độc lập vào năm 2002 sau khi tách khỏi Indonesia. Năm 2011, Timor-Leste nộp đơn xin gia nhập ASEAN. Các nghiên cứu sau đó đã được tiến hành để đánh giá mức độ sẵn sàng của quốc gia này về ổn định chính trị, năng lực kinh tế và sự chuẩn bị về thể chế.

Năm 2022, ASEAN cấp quy chế quan sát viên cho Timor-Leste, cho phép nước này tham dự tất cả cuộc họp của ASEAN, bao gồm Hội nghị Cấp cao ASEAN và các diễn đàn liên quan.

ASEAN khởi đầu là một khối gồm 5 thành viên vào năm 1967 và đã dần mở rộng. Trước Timor-Leste, Campuchia là thành viên gần đây nhất gia nhập khối vào năm 1999.

Việc ký tuyên bố kết nạp Timor-Leste được xem là một trong những thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Malaysia.

Vũ Hoàng (Theo AFP)