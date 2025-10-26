Timor-Leste gia nhập ASEAN

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao hôm nay tuyên bố "lịch sử đã được tạo nên", khi lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN chứng kiến lễ ký kết Tuyên bố kết nạp Timor Leste vào khối.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, cho biết việc Timor-Leste gia nhập đã "hoàn tất đại gia đình ASEAN, tái khẳng định vận mệnh chung và ý thức sâu sắc về tình thân hữu trong khu vực của chúng ta".
"Trong cộng đồng này, sự phát triển cũng như quyền tự chủ chiến lược của Timor-Leste sẽ được hỗ trợ vững chắc và lâu dài", ông Anwar nhấn mạnh.
Timor-Leste trở thành quốc gia độc lập vào năm 2002 sau khi tách khỏi Indonesia. Năm 2011, Timor-Leste nộp đơn xin gia nhập ASEAN. Các nghiên cứu sau đó đã được tiến hành để đánh giá mức độ sẵn sàng của quốc gia này về ổn định chính trị, năng lực kinh tế và sự chuẩn bị về thể chế.
Năm 2022, ASEAN cấp quy chế quan sát viên cho Timor-Leste, cho phép nước này tham dự tất cả cuộc họp của ASEAN, bao gồm Hội nghị Cấp cao ASEAN và các diễn đàn liên quan.
Việc ký tuyên bố kết nạp Timor-Leste được xem là một trong những thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Malaysia.
Vũ Hoàng (Theo AFP)