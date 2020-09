Timo ra mắt ngân hàng số phiên bản mới

Timo ra mắt nền tảng ngân hàng số Timo Plus, hợp tác Ngân hàng Bản Việt, nhằm gia tăng tính thuận tiện, đơn giản trong trải nghiệm khách hàng.

Timo Plus ra đời sau 5 năm Timo - một trong những nền tảng ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam - chinh phục người dùng Việt. Thông qua hợp tác với Ngân hàng Bản Việt, Timo kỳ vọng xây dựng nền tảng ngân hàng số tối ưu trải nghiệm ngân hàng, tăng sự đơn giản và thuận tiện.

Giao dịch ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Với ngân hàng số Timo Plus, người dùng không cần tốn công di chuyển, xếp hàng tại phòng giao dịch truyền thống. Ngay từ bước đầu tiên đăng ký và mở tài khoản, người dùng có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi nhờ phương thức định danh điện tử (eKYC) bằng cách quét khuôn mặt, chụp giấy tờ tùy thân và thêm một vài thao tác. Hoàn tất các bước này, người dùng đã có tài khoản và có thể thực hiện ngay các giao dịch ngân hàng dù chưa có thẻ, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua bảo hiểm, vé máy bay hay đầu tư vào các quỹ tương hỗ thông qua các sản phẩm của đối tác đều có thể được thực hiện ngay trên ứng dụng Timo Plus.

Nếu có nhu cầu đến chi nhánh để nhận thẻ để thực hiện các giao dịch tài chính khác, bao gồm nâng hạn mức giao dịch trong ngày của tài khoản, giải pháp Timo Plus Hangout cũng sẵn sàng phục vụ khách hàng với ý tưởng không gian là một quán cà phê, mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái và dễ chịu khi thực hiện dịch vụ ngân hàng.

Timo Plus có giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng.

Giúp người dùng tiết kiệm thời gian

Giữa nhịp sống bận rộn, sự chủ động về thời gian có thể giúp người dùng làm được nhiều việc hiệu quả hơn. Với ứng dụng Timo Plus, ở mọi lúc mọi nơi, người dùng đều có thể nhanh chóng truy cập để thực hiện các giao dịch cơ bản, từ chuyển nhận tiền tức thì tới hơn 40 ngân hàng thuộc hệ thống Napas đến thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại. Sau khi nhận thẻ ghi nợ Timo Plus, khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản với hạn mức lên đến 1,5 tỷ đồng một ngày.

Hỗ trợ quản lý tài chính

Người dùng cũng có thể kiểm soát chi tiêu tốt hơn khi mọi giao dịch đều được ghi lại trên hệ thống ngân hàng số Timo Plus. Tùy chọn tiết kiệm thông minh như tiết kiệm có kỳ hạn còn giúp chủ động lập kế hoạch tài chính cho các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn, từ đó tối đa hóa dòng tiền và tận hưởng lãi suất tiết kiệm cao.

Ngoài ra, chức năng tiết kiệm mục tiêu của Timo Plus còn cho phép người dùng tạo các mục tiêu tiết kiệm cá nhân như mua laptop phục vụ công việc, mua sắm quần áo mới cho những chuyến du lịch cuối năm, hoặc phụ kiện cao cấp như điện thoại. Việc tích lũy lặp lại theo lịch mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng giúp người dùng đạt mục tiêu tiết kiệm dễ dàng.

Tận hưởng ưu đãi, tiết kiệm chi phí

Với ngân hàng số Timo Plus, người dùng có thể tiết kiệm khoản không nhỏ khi miễn phí rút tiền trên 17.000 ATM toàn quốc từ thẻ ghi nợ Timo Plus, chuyển, nhận tiền miễn phí trên 40 ngân hàng khắp cả nước và miễn phí thường niên thẻ và phí duy trì tài khoản. Thẻ ghi nợ Timo Plus cũng hỗ trợ mạng lưới đại lý thanh toán rộng khắp trong hầu hết các lĩnh vực trên toàn quốc mà không mất phí duy trì tài khoản hay yêu cầu số dư tối thiểu. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thoải mái chi tiêu trước, thanh toán sau với thẻ tín dụng Timo Plus Visa với cách thức tham gia đơn giản, cho phép hạn mức tín dụng lên đến 500 triệu.

Thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng Timo hợp tác Ngân hàng Bản Việt mang lại nhiều ưu đãi cho người dùng.

Hệ thống bảo mật đa tầng

Không phải lo lắng khi cầm số tiền lớn hay bất tiện với tiền lẻ, giờ đây thanh toán không tiền mặt đã trở nên dễ dàng và an toàn hơn với hệ thống bảo mật đa tầng của nền tảng ngân hàng số. Người dùng có thể an tâm với hệ thống bảo mật đa tầng của Timo Plus bao gồm: phương thức đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu hoặc sinh trắc học hoặc tính năng xác thực hai yếu tố và phương thức xác thực giao dịch qua iOTP/OTP. Giao dịch từ tài khoản hoặc thẻ sẽ luôn được thông báo từ ứng dụng. Ngoài ra, người dùng có thể khóa hoặc mở khóa thẻ ngay trong ứng dụng một cách nhanh chóng để bảo đảm tài khoản và thẻ luôn an toàn.

Tận dụng lợi thế công nghệ, Timo Plus đang thu hẹp khoảng cách giữa người dùng và dịch vụ ngân hàng trong thời đại số hiện nay. Những tiện ích và trải nghiệm tốt hơn nay đã sẵn sàng trong phiên bản cải tiến Timo Plus mới nhất. Với vài phút đăng ký mới hoặc chuyển đổi từ Timo sang Timo Plus, người dùng có thể làm chủ nền tảng ngân hàng số trong tầm tay. Thông tin chi tiết về nền tảng ngân hàng số Timo Plus, xem tại website, email tới care@timoplus.vn hoặc hotline 1800 6783.

Vũ Khánh