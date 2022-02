Timo nhận danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021'

Những nỗ lực không ngừng của tập thể nhân viên Timonians đã giúp Timo vượt qua năm 2021 khó khăn và đạt được nhiều giải thưởng danh giá như:

- "Best Customer – Centric Digital Bank in Vietnam" trao tặng bởi tạp chí danh tiếng Global Brands Magazine.

- Hai năm liên tiếp được vinh danh là "Ngân hàng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Việt Nam" do tạp chí The Global Economics bình chọn.

- "Nền tảng Ngân hàng số dẫn đầu tại Việt Nam" trong lễ trao giải Rồng Vàng, và nhận được giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021" do International Business Magazine bình chọn.

Những giải thưởng này đã đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình chuyển đổi số và minh chứng sự thành công trong việc cải thiện bối cảnh ngành ngân hàng tại Việt Nam.

