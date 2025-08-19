Timo hợp tác Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường trồng 20.000 cây xanh

Ngân hàng số Timo by BVBank cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp gây quỹ “Gia đình Haha - Vì Một Việt Nam Hạnh Phúc”, trồng 20.000 cây xanh tại xã Bản Liền, Lào Cai.

Sáng kiến "Gia đình Haha - Vì Một Việt Nam Hạnh Phúc" do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế "Gia đình Haha" với sự tham gia của các nghệ sĩ Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm.

Ở chặng đầu, các nghệ sĩ được đến sinh sống, trải nghiệm đời sống thường nhật của người dân xã Bản Liền (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Trong tập 4, từ ý tưởng của Jun Phạm sau khi nghe người dân chia sẻ về thiệt hại do sạt lở, lũ quét trong bão số 3 (Yagi) năm 2024, ekip cùng địa phương thống nhất triển khai hoạt động trồng rừng.

Lễ ra quân dự án "Gia Đình HaHa - Vì một Việt Nam hạnh phúc" có sự góp mặt của đại diện Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, đại diện Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng số Timo by BVBank và nhân dân Bản Liền. Ảnh: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Sáng kiến đặt mục tiêu trồng mới 20.000 cây xanh, góp phần cải tạo cảnh quan, chống xói mòn và tạo sinh kế bền vững cho người dân Bản Liền. Đến nay, dự án đã thu về hơn 400 triệu đồng, tương ứng hơn 5.000 cây, khoảng hơn 150.000 m2 rừng được gieo mầm.

Hiện đã có hơn 5.000 cây xanh tương đương hơn 150.000 mét vuông rừng được gieo mầm. Ảnh: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Đại diện Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường cho biết ban tổ chức rất bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. "Kết quả ban đầu này là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy khi có sự minh bạch và một mục tiêu ý nghĩa, sức mạnh cộng đồng sẽ được phát huy mạnh mẽ", vị đại diện nói.

Anh Vũ Minh Lý, Phó giám đốc Trung tâm Truyền Thông Tài Nguyên và Môi Trường và chị Đoàn Thu Uyên, Trưởng phòng Tăng trưởng Ngân hàng số Timo by BVBank tham gia trồng rừng. Ảnh: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Về phía Timo, chị Đoàn Thu Uyên, Trưởng phòng Tăng trưởng Timo chia sẻ việc đồng hành cùng sáng kiến "Gia đình Haha - Vì Một Việt Nam Hạnh Phúc" là cơ hội để Timo đóng góp vào các giá trị nhân văn mà chương trình và khán giả đang lan tỏa, đồng thời góp phần truyền cảm hứng sống tích cực, sự tử tế đến với cộng đồng.

"Năm 2025 đánh dấu 10 năm Timo hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tin hành trình phía trước sẽ ý nghĩa hơn khi đồng hành cùng những giá trị tốt đẹp. Timo sẽ tiếp tục đổi mới sản phẩm, dịch vụ để người dùng có thể trải nghiệm cuộc sống tốt hơn mỗi ngày", chị Uyên bày tỏ.

Chiến dịch gây quỹ kéo dài đến hết ngày 31/8 với mục tiêu huy động 2 tỷ đồng. Toàn bộ thông tin và tiến độ quyên góp được công khai trên các kênh của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường.

Ra mắt năm 2015, Timo by BVBank là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam. Ứng dụng ngân hàng được thiết kế trực quan, hướng tới trải nghiệm quản lý tài chính cá nhân đơn giản, hiệu quả và thuận tiện, phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Với triết lý "Bank of love", Timo mong muốn đồng hành cùng khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống, từ tài chính đến sức khỏe, các mối quan hệ và phong cách sống.

Minh Ngọc