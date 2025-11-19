Tìm vợ hiền lành, ưa nhìn, công tác tại Hà Nội

Mình là bác sĩ, sống tại Hà Nội, quê Thanh Hóa, bạn nào cũng làm bác sĩ mà cùng quê mình càng tốt, tiện cho đi lại và công việc.

Mình sinh năm 1995, sắp qua tuổi 30, lên đây với mong muốn tìm được người yêu, cũng là người tâm sự và là vợ của mình sau này luôn. Mình giới thiệu một chút: Mình là bác sĩ, đang sinh sống tại Hà Nội, quê Thanh Hóa, nếu bạn nào cũng làm bác sĩ mà cùng quê mình càng tốt, tiện cho đi lại và công việc. Không được thì mình mong muốn được gặp bạn nào cùng sở thích như đọc sách, tiếng Anh, đi bộ nói chuyện.

Mình cao 1m69 thôi nên yêu cầu là bạn gái thấp hơn mình chút chứ không cao hơn ạ. Về tính cách, ăn nói: mình rất thích bạn nào có giọng nói ngoài Bắc ạ. Chắc chỉ nói thế này thôi, để còn có chuyện nói sau này. Mong được các bạn nữ gửi thư thật nhiều ạ.

