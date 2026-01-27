Tìm việc làm hè, hai nữ sinh liên tiếp sập bẫy lừa

TP HCMHai bé gái 14 tuổi liên tiếp sập bẫy lừa, bị nhóm Nguyễn Ngọc Thiên bán vào quán karaoke, suýt bị đưa sang Campuchia nhưng được giải cứu vào phút chót.

Ngày 27/1, Nguyễn Ngọc Thiên (25 tuổi) bị Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Tổng hợp với bản án khác của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), Thiên phải chấp hành hình phạt 26 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Hoài (21 tuổi) bị phạt 7 năm tù về cùng tội danh. Thời điểm bị bắt, Hoài chưa đủ 18 tuổi.

Cáo trạng xác định, tháng 6/2022, trong thời gian nghỉ hè, em Tâm (14 tuổi, quê Đăk Lăk) rời gia đình vào miền Nam, đến ở nhờ nhà bạn là em Hiền tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Ngày 24/6/2022, Tâm và Hiền đón xe lên khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (tỉnh Bình Phước cũ) để tìm việc làm. Tại đây, Tâm lên Facebook thì thấy có bài đăng tuyển nhân viên cho quán "Trà sữa - quán nhậu" ở Bình Dương, với mức lương 7,5-8 triệu đồng mỗi tháng.

Cả hai liên hệ số điện thoại trong bài đăng, thì gặp người đàn ông (chưa rõ lai lịch) yêu cầu bắt taxi xuống Bình Dương và hứa sẽ trả tiền xe.

Khi đến nơi, người này đưa Tâm và Hiền lên một chung cư, gặp đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch), thông báo cả hai sẽ làm việc tại quán karaoke. Họ nói nếu không đồng ý thì phải trả lại tiền taxi. Do không có tiền, Tâm và Hiền buộc phải chấp nhận, ký giấy cam kết nợ 39 triệu đồng mỗi người, được giải thích là chi phí làm giấy tờ để đi làm do chưa đủ tuổi lao động.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên (phải) và Nguyễn Văn Hoài tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Khoảng 15h ngày 26/6/2022, Nguyễn Thị Thắm cùng một người phụ nữ khác đến chung cư, xem mặt rồi đồng ý nhận Tâm và Hiền vào làm nhân viên quán karaoke, trả tổng cộng 78 triệu đồng. Sau đó, Thắm đưa hai em về nhà tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, Tâm và Hiền tiếp tục ký "Biên nhận tiền tạm ứng" mỗi người 43 triệu đồng và viết giấy "Cam kết tự nguyện xin việc làm".

Sau hai ngày làm việc, Tâm và Hiền không muốn tiếp tục, xin về nhà. Thắm yêu cầu mỗi em phải có người thân mang 45 triệu đồng đến trả thì mới cho đi.

Trưa 27/6/2022, Tâm gọi điện cho bạn học nhờ tìm người giúp đỡ. Sau đó, người bạn này nhờ Nguyễn Văn Hoài can thiệp. Do trước đó Hoài được Nguyễn Ngọc Thiên (cậu ruột của Hoài) thuê tìm kiếm, tuyển mộ người Việt Nam đưa sang Campuchia làm việc, nên Hoài đồng ý.

Qua liên lạc, Hoài được báo giá tiền chuộc Tâm và Hiền là 90 triệu đồng. Hoài thỏa thuận, nếu được chuộc về thì cả hai phải sang Campuchia làm việc 6 tháng để trả nợ. Khi Tâm và Hiền đồng ý, Hoài báo cho Thiên để người này liên hệ với một người tên Lão Bản tại Campuchia.

Chiều 28/6/2022, Thiên từ Đăk Lăk bắt xe xuống Bình Dương gặp Thắm để trao đổi việc chuộc người. Sau khi thương lượng giảm 4 triệu đồng, Thiên chuyển khoản 86 triệu cho Thắm. Chuộc xong, Thiên đón Tâm và Hiền, thuê phòng tại một khách sạn ở TP HCM, chụp hình hai em gửi cho "Lão Bản".

Thiên dự định đưa 5 người, trong đó có Tâm và Hiền, đi làm hộ chiếu để sang Campuchia. Dù biết cả hai chưa đủ 14 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, Thiên vẫn nói sẽ lo thủ tục nhằm mục đích thu hồi tiền chuộc và hưởng hoa hồng từ phía Campuchia.

Tuy nhiên, Tâm đã gọi điện cho anh họ mang tiền đến chuộc hai em về. Sau đó, anh họ của Tâm đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngày 30/6/2022, Công an quận Bình Thạnh đã bắt Thiên, Hoài sau đó giao cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Đối với Nguyễn Thị Thắm, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Còn một số người có hành vi dụ dỗ hai bé gái đến làm việc tại quán karaoke nhưng cơ quan chức năng chưa xác định được lai lịch nên tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay, Thiên, Hoài thừa nhận hành vi phạm tội. Thiên khai, mỗi người đưa trót lọt sang Campuchia bị cáo được trả 150 USD và 3 triệu đồng tiền ăn uống.

Còn Hoài tỏ ra ăn năn, cho rằng vì còn trẻ thiếu hiểu biết pháp luật, không lường trước được hành vi nguy hiểm do mình gây ra, nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Trước đó, khoảng tháng 3/2022, Thiên đã đưa trót lọt 3 người sang Campuchia, hưởng lợi 450 USD và đã bị TAND tỉnh Đăk Lăk và TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên phạt 13 năm tù.

Hải Duyên