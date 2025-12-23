Em muốn có nhà có xe nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu

Điều khó khăn nhất lúc này là em vẫn chưa xác định được mục tiêu đủ rõ ràng để theo đuổi đến cùng.

Em tốt nghiệp được một năm. Sau khi ra trường, em làm việc trong lĩnh vực báo chí - truyền thông, một ngành nghề em từng rất yêu thích và đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, con đường bước ra thực tế lại không bằng phẳng như em nghĩ. Công ty đầu tiên em làm việc rơi vào cảnh phá sản. Em chuyển sang một nơi khác với hy vọng sẽ tốt hơn nhưng không lâu sau, đơn vị ấy cũng giải tán. Điều khiến em băn khoăn nhất là, trong suốt quãng thời gian học tập ở trường, em từng là một sinh viên khá giỏi, có năng lực và nhiều tham vọng. Nhưng khi bước ra đời, em lại chưa thể tìm được một hướng đi thật sự rõ ràng cho mình, ngay cả trong chính lĩnh vực em theo đuổi.

Hiện tại, em sống và làm việc ở Hà Nội, một thành phố nhiều cơ hội nhưng cũng đầy áp lực, đặc biệt với một cô gái tỉnh lẻ lên đây một mình, không có người quen. Em biết ngoài kia nhiều bạn cũng như em. Có những khoảng thời gian em thất nghiệp, không có lương, trong khi tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền nợ vẫn đều đặn đến mỗi tháng. Cảm giác "chậm lại" giữa một thành phố luôn hối hả khiến em càng thêm hoang mang, nhất là khi cuối năm cận kề mà em vẫn đang loay hoay tìm việc.

Nhìn bạn bè cùng tuổi dần ổn định, có người thu nhập tốt, có người thăng tiến, em không khỏi tự hỏi liệu mình có đang đi quá chậm hay không. Mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác bị thôi thúc phải nhanh hơn, phải đạt được điều gì đó sớm hơn để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng càng muốn nhanh, em lại càng sợ sai. Em sợ chọn nhầm đường, sợ dốc hết sức cho một hướng rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Ở thời điểm này, em đang trong quá trình tìm việc và đứng trước một lựa chọn khiến em phân vân rất nhiều. Một công việc có mức lương khoảng 6 triệu đồng, khá thấp so với chi phí sinh hoạt ở Hà Nội, nhưng đổi lại là môi trường cho phép em được học hỏi, va chạm nhiều, mở rộng mối quan hệ và thỏa sức làm nghề. Lựa chọn còn lại là một công việc có mức lương trên 10 triệu đồng, giúp em giải quyết áp lực tài chính trước mắt, nhưng cơ hội để phát triển chuyên môn và tích lũy trải nghiệm lại không nhiều như công việc kia.

Điều khiến em bối rối hơn cả là thời điểm này đã gần Tết. Em không biết mình nên ưu tiên sự an toàn trước mắt hay đánh cược vào một hướng đi nhiều thử thách hơn. Em sợ nếu chọn sai, mình lại mất thêm thời gian. Nhưng nếu cứ chần chừ, em cũng không biết đến bao giờ mới có thể ổn định. Giống như nhiều người trẻ khác, em có rất nhiều ước mơ. Em muốn có nhà, có xe, muốn một cuộc sống đủ đầy, ổn định và được ghi nhận. Em muốn có "tất cả". Nhưng điều khó khăn nhất lúc này là em vẫn chưa xác định được mục tiêu đủ rõ ràng để theo đuổi đến cùng.

Em viết những dòng này không phải để than vãn, mà thật sự mong nhận được lời khuyên từ những anh chị đi trước. Nên chọn con đường an toàn để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, hay dám chấp nhận thu nhập thấp hơn để đầu tư cho tương lai dài hạn? Và làm thế nào để người trẻ có thể đi nhanh, mà vẫn không quá sợ sai?

Minh Ánh