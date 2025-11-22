Tìm tri kỷ ở tuổi 56

Anh tìm tình yêu hòa đồng, hiểu, hợp, cùng cảnh, thích thiên nhiên và mây trời biển xanh.

"Đói lòng ăn nửa trái sim. Uống lưng bát nước đi tìm tình yêu". Tình yêu không giới hạn tuổi tác. Tình yêu không phân biệt giàu nghèo. Tình yêu không phân biệt trình độ. Tình yêu cần sự quan tâm, chia sẻ chân thành, bao dung, tôn trọng và phải chung tình mới cùng đồng hành trên mọi nẻo đường đời.

Anh 56 tuổi, làm bố đơn thân và độc thân hơn một thập kỷ. Con đã trưởng thành và nhìn lại mình đã già, muốn có tri kỷ đồng hành đoạn đường đời còn lại. Anh không hoàn hảo nên không tìm người hoàn hảo, không tìm tình yêu hoàn hảo, anh tìm tình yêu hòa đồng, hiểu, hợp, cùng cảnh, thích thiên nhiên và mây trời biển xanh. Anh thích chút lãng mạn, đi đây đó với tình yêu thương dành cho nhau. Anh ở Đồng Nai. Em có cùng cảnh đồng cảm thì chia sẻ để hiểu rõ hơn về nhau em nhé. Anh luôn mong chờ thư đến.

