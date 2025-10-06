Tìm tri kỷ để là bến đỗ của nhau

Em không cần quá giàu sang, chỉ cần người đủ chín chắn để chở che, đủ tình cảm để sẻ chia và đủ trách nhiệm để đồng hành cùng em.

Mới ngày nào 18 đôi mươi, mà giờ em đã 35 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, cần tìm cho mình một mái ấm riêng. Em xin tự giới thiệu, em sinh ra và lớn lên ở ngoài Hạ Long, vào Sài Gòn được 6 năm, từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, giờ là mẹ đơn thân của một bé nhỏ.

Có thể trước đây đối với em, mọi thứ đều giống như trong phim, nhưng nhờ có con mà em trở nên mạnh mẽ, độc lập và lạc quan hơn. Em cũng không dám nhận mình xinh như hoa hậu nhưng nếu đi ngoài đường em nghĩ sẽ có nhiều người phải nhìn. Tính em ngoài đời có thể rất ít khi bộc lộ cho ai biết nhưng nếu qua một chiếc gương, có thể những dòng tâm sự này em chia sẻ được.

Em hy vọng sớm gặp được người có thể đồng cảm và chia sẻ cùng em. Em không cần quá phải giàu sang nhưng cần một người đủ chín chắn để chở che, đủ tình cảm để sẻ chia và đủ trách nhiệm để đồng hành cùng em. Nếu anh cũng tìm một người bạn đời vừa là người yêu, vừa là tri kỷ, vừa là bến đỗ có thể cùng nhau bước đi từ giờ đến về sau, hãy nhắn cho em nhé. Em vẫn chờ anh. Biết đâu, từ khoảnh khắc này đôi ta bắt đầu một câu chuyện ngọt ngào mà cả hai đều từng mơ ước.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ