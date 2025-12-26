Tìm tri kỷ cùng hoàn cảnh

Anh là người không hoàn hảo, nên mong muốn tìm được một người bạn đời độc thân, cùng hoàn cảnh.

Một chiều làm việc trước Noel một ngày, anh chợt thấy trống trải trong lòng. Một ý nghĩ ước ao có thể cùng ai đó nắm tay dạo phố, tận hưởng không khí Noel cùng dòng người tấp nập tại Hà Nội cổ kính mà sôi động.

Anh xin tự giới thiệu: anh sinh năm 1988, là kỹ sư xây dựng, làm việc tại Hà Nội. Ngoại hình anh cũng dễ nhìn, cân đối (cao 1m75, nặng 73 kg). Tính cách anh hiền hòa, dễ hòa đồng với tập thể. Qua quá trình làm việc, anh cũng có một ngôi nhà nhỏ, trong ngõ nhỏ Tây Hồ là nơi anh trở về sau mỗi ngày.

Anh cũng chia sẻ một phần quá khứ để em có thể biết thêm về anh. Anh từng lập gia đình và kết thúc hôn nhân cách đây 4 năm. Anh có hai con gái: một bé 11 tuổi và một bé 7 tuổi. Khoảng thời gian đầu sau khi ly hôn, bé lớn ở với anh và ông bà nội, nhưng sau đó bé nói nhớ mẹ và em nên hiện tại cả hai bé đều sống cùng mẹ. Anh vẫn hỗ trợ hàng tháng cho các con.

Anh là người không hoàn hảo, nên mong muốn tìm được một người bạn đời độc thân, cùng hoàn cảnh; độ tuổi trên dưới anh 5 tuổi; sống và làm việc tại Hà Nội để thuận tiện cho việc tìm hiểu và gặp gỡ. Anh mong em có lối sống giản dị, chân thành, có thể cảm thông và gắn bó lâu dài. Anh mong khi cả hai đều có con rồi thì cùng vun vén, chăm sóc con cái của nhau, và dành cho chúng ta những khoảng thời gian bên nhau thật ý nghĩa, chất lượng và vui vẻ, em nhé.

Nếu em đang tìm kiếm một người nam giới có hoàn cảnh như anh, tích cực nhìn về tương lai và trân trọng tình cảm để có thể trở thành tri kỷ của nhau, anh rất "welcome" duyên lành từ em.

Đọc xong thư của anh, nếu thấy đồng điệu, hãy viết cho anh nhé.

Anh mong chờ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ