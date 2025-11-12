Tìm tri kỷ cho những ngày tháng sau này

Mình thẳng thắn, lạc quan và hiểu rõ những mong muốn của bản thân.

Thực ra thì mình chưa bao giờ có cảm giác là mình đã già nhưng vì phụ nữ hay lo xa, mình nghĩ đã đến lúc mình có sự chuẩn bị cho những ngày tháng "chúng ta già đi". Mình sợ "ngồi yên đấy" thì có thể mình sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang đến. Về mình: đơn thân đã có thể tính bằng thập kỷ nhưng con cái tương đối độc lập nên những ngày vất vả nhất đã lùi về quá khứ. Mình thẳng thắn, lạc quan và hiểu rõ những mong muốn của bản thân. Công việc của mình không quá áp lực, môi trường làm việc tương đối trẻ trung nên cả hình thức lẫn tâm hồn mình đều không "xứng tuổi" lắm.

Về bạn: mình mong bạn là người từ 50 đến 60 tuổi, để mình cảm thấy tự tin nhất khi chúng ta kết nối, ổn định về cả cuộc sống lẫn cảm xúc. Không ai muốn đến gần những điều tiêu cực, đúng không? Bạn trung thực, chân thành và không có quá nhiều định kiến nhé. Điều quan trọng nhất là bạn đang không trong bất kỳ một mối quan hệ nào. Người ta nói rất khó để tìm được tri kỷ ở không gian ảo nhưng mình tin mình có thể tìm thấy những niềm vui rất thật. Nếu bạn cũng tin như mình thì chúng ta bắt đầu trò chuyện nhé.

