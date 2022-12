Tìm trái tim sưởi ấm đông này

Mùa đông năm nay lạnh thật anh nhỉ, mỗi ngày ra đường gió thật lạnh, len vào từng ngóc ngách và buốt lạnh cả tâm hồn.

Em nghĩ, tầm này có một trái tim tới sưởi ấm thì thật ấm áp biết bao. Đến gặp ông Tơ bà Nguyệt Hẹn hò, không biết liệu lần này có đủ duyên lành gặp đúng anh không đây.

Về em, em sinh năm 1989, trình độ trên đại học, làm R&D tại một công ty về tài chính, sống cùng gia đình tại Hà Nội, cao 1,65 m, nặng 53 kg, dáng người vừa phải, một số nhận xét nhìn trẻ hơn so với tuổi. Tầm này em nghĩ mình đã đủ chín chắn về suy nghĩ và hoàn thiện về bản thân để cùng ai đó xây dựng gia đình nhỏ. Điều kiện đủ đó là cần thêm anh - người bạn đồng hành cùng quan điểm sống, cùng coi trọng giá trị của gia đình và đặc biệt là cùng có những cảm mến dành cho nhau. Nếu đúng người chắc chúng ta sẽ nhận ra nhau sớm thôi, em tin vậy.

Về tính cách, trước đây em năng động, hướng ngoại, từ khi hướng theo đạo Phật, tính cách em lắng dịu hơn, cố gắng nhìn mọi thứ theo chiều sâu, đặt mình vào vị trí của người, quay về bên trong để hướng tới sự cân bằng và bình an. Bên cạnh đó em thích đọc và học những thứ mới mẻ để luôn kịp thích ứng với xu thế vận động của xã hội như kinh doanh, đầu tư, ngoại ngữ, tâm linh, nuôi dạy trẻ.

Ngoài ra em còn thích di chuyển, khám phá những vùng đất mới, đi đến nhiều nơi tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa, ẩm thực của mỗi nơi từng đi qua (có lẽ đó là đặc điểm của người có thân cư di). Mong anh cũng giống em điểm này. Em luôn mong sau này chúng ta sẽ đưa các con đi khám phá thật nhiều thế giới ngoài kia, chỉ cho chúng từ những điều nhỏ đến những điều lớn lao trong cuộc sống này.

Quan điểm về hôn nhân gia đình, em nghĩ quan trọng nhất là hai người tôn trọng nhau, tôn trọng cả những khác biệt của nhau và điều chỉnh cho phù hợp. Gia đình sẽ là hậu phương vững chắc, động lực để cùng nhau cố gắng ngoài kia và là nơi bình yên, yêu thương để quay trở về. Nếu anh có những ước muốn về cuộc sống, sự nghiệp, em sẽ luôn ủng hộ anh. Tuổi trẻ chúng ta được phép thử và sai nhưng có một điều luôn phải giữ đó là ý chí và niềm tin.

Mong gặp anh - chàng trai chín chắn, có ý chí, cầu tiến, vững chãi để che chở cho gia đình nhỏ của mình. Nếu anh thích đầu tư hay kinh doanh thì thật hay. Em mong cùng bạn đời đồng hành và chỉ dạy cho em cùng hoàn thiện. Anh sống hướng thiện, văn minh và tin vào nhân quả nhé. Gặp được bạn đời đồng thời là bạn đạo có lẽ là may mắn lớn trong cuộc đời. Mong anh chưa từng lập gia đình giống em (điều này tùy duyên).

Anh cao bằng em trở lên nhé, vì đôi lúc em muốn đi thêm đôi giày cao gót để thêm phần nữ tính. Nếu anh thích thể thao và mê vận động thì thật tốt, cần lắm một người có thể lôi em workout trong thời tiết này và cả sau này nữa.

See you soon.

