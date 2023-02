Tìm tình yêu trong thế giới ảo

Trung QuốcNgười thích chơi game có nhiều khả năng lập gia đình và sinh con hơn nhóm còn lại do có kết nối chặt chẽ từ thế giới ảo đến đời thực.

Với nhiều người, một mối quan hệ lãng mạn phải xuất hiện khi có tiếp xúc trực tiếp nhưng với Gao Yuchen và Li Zhaoxuan mọi thứ khởi đầu bằng một trận chiến đẫm máu trên trò chơi bắn súng trực tuyến "Apex Legends".

Tại đây, kỹ năng hạ đối thủ trở thành điểm cộng lớn nhất. Sau vài trận, Li chủ động trò chuyện, còn Gao cũng say nắng đối phương. Sau bốn tháng tìm hiểu qua mạng, họ gặp mặt trực tiếp. Trong lần hẹn hò thứ hai ở bãi biển Thanh Đảo (miền đông Trung Quốc), Gao tỏ tình với Li.

Từ đó, trò chơi điện tử là trung tâm trong mối quan hệ của họ. Cặp đôi theo học ở hai đại học cách hơn 400 km, thường gặp nhau trên mạng để chơi trò "Fling to the Finish" - game vượt qua chướng ngại vật trong khi bị buộc bằng một sợi dây siêu co giãn.

Gao cho biết khả năng phối hợp nhịp nhàng nhằm giải quyết các thử thách đã giúp cả hai giao tiếp tốt hơn và khẳng định họ là một cặp đôi ăn ý. Một ngày nào đó khi tài chính đã ổn định, họ sẽ kết hôn và sinh con.

Mọi người chơi trò chơi trên thiết bị di động tại một sự kiện hẹn hò ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, năm 2019. Ảnh: VCG

Gao và Li không phải là những thanh niên duy nhất ở Trung Quốc tìm thấy tình yêu thông qua trò chơi điện tử trực tuyến. Ở đất nước tỷ dân, nhóm này thường được coi là những kẻ độc thân kỳ dị, nhưng các cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy điều ngược lại.

Số lượng người trẻ sẵn sàng lập gia đình đã giảm mạnh trong vài năm trở lại đây. Như năm 2021, tỷ lệ kết hôn giảm hơn 6% nhưng điều này lại tỷ lệ nghịch với xu hướng của các game thủ.

Nghiên cứu năm 2022 của Đại học Nhân dân Trung Quốc đã chỉ ra, người hâm mộ thể thao điện tử (eSports) có khả năng tiến đến hôn nhân trong tương lai cao hơn 7,8% so với các sinh viên khác.

Ở Trung Quốc, eSport rất phổ biến, đặc biệt là trong giới sinh viên. Thị trường thể thao điện tử này ước đạt 167 tỷ tệ (hơn 560 tỷ đồng) vào năm 2021, tăng 13,5%.

Liao Langfang, nhà tư vấn tâm lý ở Thượng Hải, cho rằng chơi điện tử có thể khiến người trẻ kết hôn nhiều hơn bởi nhập vai trong trò chơi sẽ giúp kích hoạt mong muốn lập gia đình và củng cố sự đồng điệu giữa các cặp đôi.

"Tương tác của mọi người thông qua hình thức giải trí này sẽ dạy bản thân cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Phát triển tình yêu, sự tôn trọng và kỹ năng giao tiếp trong thế giới ảo có thể tăng cường kết nối giữa các cá nhân trong cuộc sống thực", Liao nói.

Liao Feiyu, 27 tuổi, cựu tuyển thủ eSport chuyên nghiệp, luôn khoe người vợ và đứa con 9 tháng tuổi. Feiyu mê game từ thời thiếu niên. Ở tuổi 20, anh là một trong những người chơi hàng đầu trong khu vực. Đến năm 23 tuổi, Feiyu quyết định "nghỉ hưu" bởi áp lực tập luyện từ 13h đến 23h mỗi ngày khiến anh suy sụp và tuổi tác khiến phản xạ chậm hơn.

Sau đó, anh gặp người vợ tương lai tên Wang Pan. Nhờ vẻ ngoài điển trai và thái độ lịch sự, Feiyu nhanh chóng lấy được cảm tình của nhà gái. "Tôi nhớ mình đã phải lòng anh ấy. Tôi từng rất xấu hổ và đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy đối phương", Wang Pan kể.

Cặp đôi hẹn hò một năm trước khi tiến đến hôn nhân. Họ xây dựng gia đình ở Trùng Khánh và thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày qua tài khoản của Wang trên mạng xã hội.

Một trò chơi điện tử yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người. Ảnh chụp màn hình

Theo chuyên gia Liao, những người chơi eSport dễ kết hôn sớm vì họ bắt đầu sự nghiệp khi còn trẻ. "Sinh viên đại học ngày nay được tiếp xúc quá nhiều với thông tin. Họ tự ý thức rằng bản thân không đủ hoàn hảo để kết hôn và sinh con", Liao nói.

Ông cũng cho rằng yếu tố chính của vấn đề này là bởi game thủ có thu nhập cao. Các cuộc khảo sát gần đây cũng cho thấy nhiều thanh niên Trung Quốc trì hoãn việc lập gia đình vì không cảm thấy đủ an toàn về tài chính.

"Những người chơi eSport được đánh giá ít chịu áp lực hơn vì có nhiều kinh nghiệm làm việc và thu nhập cao hơn những người đồng trang lứa. Khi đã vượt qua điều đó, họ bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn và sinh con", nhà nghiên cứu nói.

Li Yizhi, sinh viên đại học ở Thượng Hải, cho biết hầu hết bạn bè của cô đều không quan tâm đến chuyện lập gia đình, còn nhóm bạn nam có xu hướng muốn lấy vợ nhưng không sinh con. "Giới trẻ ngày nay thực sự coi trọng cảm xúc và hạnh phúc của bản thân. Họ không coi hôn nhân và sinh con là đích đến như những thế hệ trước", cô nói.

Li cũng vậy. Là người hâm mộ trò chơi trực tuyến, Li nhận xét bản thân có tính cách kiên nhẫn - đặc điểm chung của những game thủ. Hiện, cô dành phần lớn thời gian để chơi game và tin rằng game là cách nhanh nhất để gặp gỡ những người mới và tìm thấy tình yêu. Còn trong trường hợp đối phương không quan tâm đến điện tử, cô gái trẻ vẫn có cách giải quyết;

"Các game hẹn hò ảo mang lại cho tôi hạnh phúc và sự hài lòng. Nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi làm quen với ai đó ngoài đời", Li nói.

Jie, một người nghiện game, cũng khao khát được kết hôn. Nhưng khác với Li, chàng trai trẻ không tin chơi game có thể giúp mọi người xây dựng các kết nối xã hội thực sự. Trên quan điểm cá nhân, Jie không có ý định gặp gỡ bất cứ ai thông qua thế giới ảo.

Thừa nhận từng phải lòng các nhân vật ảo trong trò chơi điện tử, nhưng điều này không khiến Jie cảm thấy hài lòng. Anh nghi ngờ lý do khiến nhiều game thủ muốn kết hôn bởi có thể những trải nghiệm chơi game một mình trong thời gian dài làm tăng mong muốn của họ về các mối quan hệ xã hội sâu sắc hơn trong cuộc sống thực.

"Cuộc sống gia đình mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, thứ không thể có được từ game online", Jie nói.

Minh Phương (Theo Sixthtone)