Tìm tình yêu đích thực

Mình là một người phụ nữ trầm tính, sống nội tâm và hiểu chuyện, đang sống cùng con trai ở TP Đà Nẵng. Mình sinh năm 1991, có kinh doanh tiệm spa nhỏ. Mình từng kết hôn và chia tay 5 năm rồi vì lý do chồng cũ ngoại tình, cờ bạc và vũ phu. Trước đây khi mới ly hôn, mình cũng buồn, lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, nhưng không làm được.

Sau này được gia đình và bạn bè động viên nhiều nên cũng nghĩ thoáng hơn. Hiện tại mình nghĩ thông suốt rồi, muốn thử mở lòng để tìm một người có thể đồng hành cùng nhau đến hết đoạn đường còn lại. Hy vọng qua trang báo này mình sẽ tìm được một tình yêu chân thành.

