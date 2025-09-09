Tìm thấy xe mất cắp trong chợ xe máy cũ, tôi lấy lại thế nào?

Tôi mất xe máy trong một lần để ở cổng chợ cóc, vài tháng sau bắt gặp chiếc xe y hệt trong chợ xe máy cũ, không biết có thể lấy lại về thế nào.

Mấy tháng trước tôi chỉ khóa xe, để luôn ở cổng chợ để chạy vào mua mớ rau, quay ra thì phương tiện đã mất. Tôi báo công an ngay nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì.

Nhà cũng không khá giả gì nên vợ chồng tôi chỉ đủ điều kiện mua xe đã qua sử dụng. Chúng tôi đi các chợ xe cũ để tìm mua chiếc ưng ý thì bất ngờ thấy chiếc xe giống hệt phương tiện của mình bị lấy trộm trước đó. Dù một số chi tiết đã bị thay đổi nhưng có một số chỗ xước ở chỗ khuất và đặc điểm riêng biệt mà vợ chồng tôi nhận ra ngay.

Tôi hỏi chủ của hàng thì họ đảm bảo có giấy tờ đầy đủ, mua lại qua chính chủ.

Xin hỏi trong trường hợp nghi ngờ, hoặc thấy xe mất cắp của mình, tôi có thể làm thế nào để được xác minh và lấy lại tài sản của mình? Tôi phải trình báo đến ai, hay khởi kiện?

Ngoài ra, nếu thực sự là xe trộm cắp, chủ cửa hàng xe cũ đó có phải chịu trách nhiệm gì không? Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Vũ Thơm

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn