Tìm thấy vàng khi mổ vịt ở Trung Quốc

Người đàn ông ở Hồ Nam phát hiện 10 gr vàng vụn trong mề con vịt, có thể do nó được nuôi thả tại một con sông từng là nơi khai thác vàng.

Câu chuyện về con trai ông Lưu (huyện Long Hồi, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam) tìm thấy 10 gr vàng trong mề vịt đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Ông Lưu cho hay con trai được dì cho một con vịt sống và mang đi giết thịt hôm mùng 4 Tết (20/2).

Vàng trong mề con vịt mà con trai của ông Lưu mổ thịt hồi tháng 2. Ảnh: SCMP

Anh này phát hiện trong mề vịt có vàng. Dựa vào kinh nghiệm đãi vàng nhiều năm, ông Lưu đoán rằng đây là vàng thật. "Bây giờ người làng đều nói đó là điềm lành", ông nói.

Số vàng vụn nặng khoảng 10 gr tương đương 2,66 chỉ vàng, được con trai ông đem ra tiệm thử và xác nhận là vàng thật, trị giá gần 12.000 nhân dân tệ (khoảng 1.800 USD).

Vịt trong làng thường được nuôi thả gần một con sông trước đây là nơi khai thác vàng, rất có thể chúng đã nuốt phải cát chứa vàng. Người trong làng từng tìm thấy vàng trong mề vịt, nhưng chưa ai phát hiện được nhiều như con trai ông Lưu.

Cục Tài nguyên Thiên nhiên huyện Long Hồi cho biết cần đơn vị chuyên nghiệp xác minh những hạt này. Tuy nhiên, họ cho biết khả năng tìm thấy vàng ở khu vực này là có cơ sở, bởi năm ngoái từng có người tìm được hơn 10 gr khi đãi cát ở con sông này.

Sông Thần Thủy chảy từ bắc xuống nam từng là nơi khai thác vàng. Từ những năm 1970 đến 1990, dòng sông này đã tạo ra cơn sốt vàng ở địa phương cho đến khi chính quyền cấm khai thác tư nhân. Theo luật Trung Quốc, tất cả tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất, bao gồm khoáng sản và di tích văn hóa, đều thuộc sở hữu nhà nước.

Câu chuyện thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người nhắc lại tập tục từ thời nhà Đường (618-907) khi nông dân thu thập vàng vụn từ chất thải của gia cầm.

"Tôi cần biết chính xác vị trí con sông này, tôi sẽ nuôi 1.000 con vịt ở đó", một người bình luận vui.

Giá vàng ở Trung Quốc hiện dao động từ 1.140 đến 1.190 tệ/gr. Nhiều gia đình nước này đang chuyển sang tích trữ vàng để đảm bảo an toàn tài chính.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)