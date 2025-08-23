Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi lên núi bắt ốc

Ninh BìnhChị Trần Thị Vân, 48 tuổi, được phát hiện tử vong trên sườn núi, bị nhiều tảng đá lớn đè lên sau ba ngày rời nhà đi bắt ốc.

Nạn nhân được tìm thấy sáng 23/8 ở gần đỉnh núi cách nhà khoảng 5 km, nơi có địa hình hiểm trở, ít người qua lại. Chị Vân có thể gặp nạn do đá lở đè trúng người, không thể thoát ra kêu cứu, đại diện chính quyền xã Tân Thanh cho biết.

Do nguy cơ lở núi tiềm ẩn nên việc di chuyển thi thể ra ngoài đang được cơ quan chức năng tiến hành thận trọng để đảm bảo an toàn cho nhóm cứu trợ.

Ngọn núi nơi phát hiện nạn nhân. Ảnh: Hoa Lư

Ba ngày trước, chị Vân rời nhà tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh mang theo một bao tải nhỏ đi bắt ốc đá, không đem theo điện thoại. Tối cùng ngày, không thấy chị trở về, vợ chồng em trai đã trình báo chính quyền hỗ trợ.

Khu vực chị Vân tới tìm ốc là rừng núi rậm rạp, ít người lui tới. Ba ngày qua, địa phương huy động hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ngoài việc lục soát thực địa, lực lượng chức năng cũng rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường nghi vấn song không phát hiện manh mối.

Gia đình cho biết chị Vân sống một mình, không chồng con, nhiều năm mưu sinh bằng nghề bắt ốc đá trên núi - công việc của nhiều người dân địa phương vào mùa mưa.

Trước đó tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Khánh, 73 tuổi, mất tích khi đi bắt ốc đá tại xã Ninh Hải cũ (nay là phường Nam Hoa Lư). Sau hơn một năm tìm kiếm không có kết quả, ngày 13/8 vừa qua, người dân phát hiện hài cốt của ông dưới tảng đá lớn ở thôn Hải Nham.

Ốc đá Ninh Bình (Bellamya chinensis) là loài ốc núi đặc hữu, sống ở khe núi ẩm thấp, ăn lá rừng và thảo dược nên thịt giòn, mùi thơm, được người dân ưa chuộng. Loài này xuất hiện nhiều vào mùa mưa, từ tháng 4 đến 8.

Lê Hoàng