Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Khánh HòaSau gần một tuần, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể thanh niên 22 tuổi mất liên lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, trưa 10/8.

Khoảng 11h30, thi thể nạn nhân được cảnh sát phát hiện ở sườn núi, theo hướng đi xuống, nằm khuất trong bụi cây cao ngang người. Vị trí này cách chân núi khoảng 5 km.

Theo lực lượng cứu hộ, hướng nạn nhân bị nạn nằm về phía đông, trùng khớp với định vị của điện thoại của nam thanh niên trước khi hết pin. Hiện, cảnh sát phối hợp khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân xuống núi bàn giao cho gia đình.

Khu vực chân núi Hoàng Ngưu Sơn tập trung người nhà nạn nhân chờ thông tin cứu hộ. Ảnh: Bùi Toàn

Trước đó, ngày 4/8, nạn nhân chạy xe máy đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn (đường Đỗ Xuân Hợp), gửi xe rồi leo núi một mình. Tối cùng ngày, anh bị mất liên lạc. Nạn nhân quê ở Phan Trang, Ninh Thuận (cũ), làm thuê ở xưởng đậu hũ tại Nha Trang hơn ba năm, đam mê du lịch trải nghiệm.

Bà Phan Thị Loan, mẹ nam thanh niên, cho biết đây là lần đầu tiên con trai leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Trước khi đi, anh còn thông báo với chủ xưởng rằng "nếu quá 18h tối chưa thấy xuống núi hãy báo công an giúp".

Nhiều ngày qua, hàng chục chiến sĩ cứu hộ cùng các nhóm leo núi kinh nghiệm từ Khánh Hòa, Hà Nội, TP HCM, Đăk Lăk... chia thành nhiều tốp tìm kiếm trên địa hình dốc, nhiều đá lớn, trơn trượt.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên núi Hoàng Ngưu Sơn nhiều ngày qua. Ảnh: Anh Dũng

Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m, thuộc chiến khu Đồng Bò, được ví như "nóc nhà" Nha Trang, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu đi một mình, không có thiết bị hoặc kỹ năng leo núi. Địa phương khuyến cáo du khách nên chuẩn bị kỹ và đi cùng người có kinh nghiệm.

Bùi Toàn