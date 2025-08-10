Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn

Khánh HòaSau gần một tuần, thi thể thanh niên 22 tuổi leo ngọn Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, được tìm thấy cách chân núi khoảng 5 km, trưa 10/8.

Khoảng 11h30, nạn nhân được lực lượng cứu hộ phát hiện ở sườn núi, nằm khuất trong đám cỏ tranh, đoạn ít người qua lại, theo hướng đi xuống. Vị trí này cách chân núi khoảng 5 km.

Khu vực chân núi Hoàng Ngưu Sơn tập trung người nhà nạn nhân chờ thông tin cứu hộ, chiều 10/8. Ảnh: Bùi Toàn

Anh Dũng, thành viên đội cứu hộ và là người tìm thấy nạn nhân, cho biết thi thể nằm ở khu vực cao khoảng 800 m so với mặt biển, gần đỉnh cao nhất 972 m. Tuy nhiên để đến được vị trí này cứu hộ phải đi đường vòng gần tiếng.

Lúc tìm kiếm anh Dũng cùng một số người phát hiện mùi hôi thối nên lần theo hướng gió đi tới. Khi mọi người tìm thấy thi thể có dấu hiệu phân hủy. Cách đó gần 2 m là điện thoại (hết pin) và balo nạn nhân.

"Với kinh nghiệm nhiều năm leo núi của mình, tôi đoán nạn nhân bị trượt chân ngã", anh Dũng nói.

Cảnh sát phối hợp khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể xuống núi bàn giao cho gia đình. Hàng chục người leo núi chuyên nghiệp từ Khánh Hòa, Hà Nội, TP HCM, Đăk Lăk... cũng đi xuống sau khi hỗ trợ ngành chức năng tìm nạn nhân.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn Nhiều người tham gia hỗ trợ tìm kiếm đi xuống núi sau khi thi tìm được thi thể nạn nhân. Video: Bùi Toàn

Trước đó, ngày 4/8, nạn nhân chạy xe máy đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn (đường Đỗ Xuân Hợp), gửi xe rồi leo núi một mình. Tối cùng ngày, anh bị mất liên lạc. Nạn nhân quê ở Phan Trang, Ninh Thuận (cũ), làm thuê ở xưởng đậu hũ tại Nha Trang hơn ba năm, đam mê du lịch trải nghiệm.

Bà Phan Thị Loan, mẹ nam thanh niên, cho biết đây là lần đầu tiên con trai leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Trước khi đi, anh còn thông báo với chủ xưởng rằng "nếu quá 18h tối chưa thấy xuống núi hãy báo công an giúp".

Những ngày qua, hàng chục chiến sĩ cứu hộ cùng các nhóm leo núi kinh nghiệm từ nhiều tỉnh thành chia nhiều tốp tìm kiếm trên địa hình dốc, nhiều đá lớn, trơn trượt.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên núi Hoàng Ngưu Sơn nhiều ngày qua. Ảnh: Anh Dũng

Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m, thuộc chiến khu Đồng Bò, được ví như "nóc nhà" Nha Trang, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu đi một mình, không có thiết bị hoặc kỹ năng leo núi. Địa phương khuyến cáo du khách leo núi nên đi cùng người có kinh nghiệm.

