Tìm thấy thi thể hai ông cháu bị lật đò

Quảng TrịThi thể cháu Nguyễn Diễm Chinh, 14 tuổi và ông Nguyễn Văn Tâm, 68 tuổi, bị lật đò trên sông Gianh được tìm thấy sau một ngày mất tích.

Chiều 20/2, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu Chinh gần khu vực gặp nạn trưa qua. Sáng cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Văn Tâm được tìm thấy.

Lực lượng tìm kiếm thi thể hai nạn nhân mất tích. Ảnh: 114 Quảng Trị

Trước đó khoảng 11h ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Tâm, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, lái đò chở vợ là bà Cao Thị Nghĩa, cùng con dâu Nguyễn Thị Bích Hà và bốn người con chị Hà gồm Nguyễn Diễm Chinh, 14 tuổi; Nguyễn Duy Khánh, 12 tuổi; Nguyễn Tấn Phát, 10 tuổi và Nguyễn An Nhiên, 3 tuổi.

Họ lên đò qua sông Gianh sang thôn Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa để chúc Tết. Khi cách bờ khoảng 30 m, đò bất ngờ chìm. Chị Hà, cháu Khánh và Phát được ba cha con ông Cao Hữu Tình, 48 tuổi, ở xã Tân Giang cứu sống, đồng thời đưa bà Nghĩa, cháu Nhiên lên bờ cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Còn ông Tâm và cháu Chinh mất tích. Một ngày qua, hơn 100 người gồm công an, quân đội và người dân tổ chức tìm kiếm.

