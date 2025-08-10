Tìm thấy thi thể du khách mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Khánh HòaSau gần một tuần, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nam thanh niên 23 tuổi mất liên lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang.

Trưa 10/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp đưa thi thể nạn nhân xuống núi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực chân núi Hoàng Ngưu Sơn tập trung người nhà nạn nhân chờ thông tin cứu hộ. Ảnh: Bùi Toàn

Trước đó, ngày 4/8, nạn nhân chạy xe máy đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn (đường Đỗ Xuân Hợp), gửi xe rồi leo núi một mình. Tối cùng ngày, anh bị mất liên lạc. Nạn nhân quê Ninh Thuận, làm thuê tại Nha Trang hơn ba năm, đam mê du lịch trải nghiệm.

Nhiều ngày qua, hàng chục chiến sĩ cứu hộ cùng các nhóm leo núi kinh nghiệm từ Khánh Hòa, Hà Nội, TP HCM, Đăk Lăk... chia thành nhiều tốp tìm kiếm trên địa hình dốc, nhiều đá lớn, trơn trượt.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên núi Hoàng Ngưu Sơn nhiều ngày qua. Ảnh: Anh Dũng

Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m, thuộc chiến khu Đồng Bò, được ví như "nóc nhà" Nha Trang, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu đi một mình, không có thiết bị hoặc kỹ năng leo núi. Địa phương khuyến cáo du khách nên chuẩn bị kỹ và đi cùng người có kinh nghiệm.

Bùi Toàn