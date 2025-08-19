Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Cúc Phương

Ninh BìnhSau 5 ngày mất liên lạc, chiều 19/8 lực lượng tìm kiếm đã thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh ở lưng chừng núi, phía sau động Sơn Cung.

Thi thể anh Mạnh có một số thương tích, nằm dưới tán cây lớn, cách cửa động Sơn Cung - nơi anh bỏ lại balô và vật dụng cá nhân khoảng 500 m, đại diện đội tìm kiếm cho biết. Vị trí này nằm ở lưng chừng núi phía sau động, địa hình hiểm trở, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương.

Động Người xưa ở Cúc Phương. Ảnh: Lê Hoàng

Công an tỉnh Ninh Bình và cơ quan liên quan đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra sự việc. Do địa hình phức tạp nên lực lượng chức năng dự kiến mất nhiều giờ mới có thể đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường.

Theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, chiều 13/8, anh Mạnh, 33 tuổi, quê xã Nam Sách, Hải Phòng đến khu Bống - cách cổng vườn gần 20 km, thuê phòng nghỉ qua đêm. Sáng 14/8, anh tham quan cây chò chỉ nghìn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3 km. Trên đường, anh ghé động Sơn Cung, để lại balô tại cửa động.

Chiều cùng ngày, nhóm du khách đi ngang qua phát hiện balô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh nên đã chụp ảnh và báo cho cơ quan chức năng.

6 ngày qua, kiểm lâm, công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương hiện không có sóng điện thoại, những ngày qua mưa lớn, địa hình rừng rậm, trơn trượt gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định khả năng sau khi tham quan động, lúc quay trở ra anh Mạnh đã nhầm lối. Cửa hang động Sơn Cung hình chữ V, thấp và tối, trong khi phía "cổng trời" có ánh sáng nên anh có thể đi theo hướng này ra ngoài và lạc sâu trong rừng.

Tại Cúc Phương có hệ thống hang động rất lớn, thu hút du khách tham quan, khám phá. Ảnh: Lê Hoàng

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.200 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, đồng thời là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học.