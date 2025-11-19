Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng

Thi thể ông Hốih Zi Nút, một trong ba người mất tích sau vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn, được phát hiện dưới lớp đất đá sau 5 ngày tìm kiếm.

Khoảng 15h20 ngày 19/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Quân khu 5 phát hiện thi thể cách điểm sạt lở khoảng 1 km, dưới suối gần khu vực người dân làm rẫy. Do thi thể đã phân hủy, lực lượng chức năng tiến hành khâm liệm và chôn cất ngay trong chiều cùng ngày.

Hiện trường tìm kiếm ba nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hùng Sơn. Ảnh: Hồng Anh

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại là anh Zơ Râm Nhô, 28 tuổi, công an viên thôn Pứt, và vợ là chị Bríu Thị Tép, 27 tuổi. Khu vực hiện trường được phong tỏa để đảm bảo an toàn vì đất đá liên tục trượt xuống, nền bùn nhão và địa hình chia cắt.

Gia đình các nạn nhân đều khó khăn. Ông Nút có ba con nhỏ, trong khi vợ chồng anh Nhô có hai con 2 và 8 tuổi. Chính quyền đã thăm hỏi và kêu gọi hỗ trợ cho các gia đình.

Vụ sạt lở xảy ra lúc 9h30 ngày 14/11, giữa trời nắng, khi cả mảng núi ở thôn Pứt bất ngờ đổ sập, tràn xuống chân núi khoảng 100 m, vùi lấp ba người. Chính quyền phải di dời khẩn cấp 171 hộ với gần 700 dân khỏi vùng nguy hiểm. Quân đội, biên phòng cùng nhiều lực lượng cứu hộ đang dùng flycam, chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm.

Theo các chuyên gia, khu vực này đã được cảnh báo nguy cơ từ lâu. Nền đất yếu, mưa lớn kéo dài cộng với việc trồng keo chu kỳ ngắn 3-5 năm khiến đồi núi dễ bị bào mòn, dẫn đến sạt lở.

Nguyễn Đông