Tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn trôi ở Đồng Nai

Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị nước cuốn trôi tại TP Biên Hòa, cách hiện trường khoảng 5 km.

Chiều 25/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thi thể em Nguyễn Thị Kim Ngân (10 tuổi) được tìm thấy tại khu vực sông Đồng Nai, đoạn qua cầu An Hảo, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Vị trí phát hiện nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5 km. Thi thể bé gái đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực bé gái bị nước cuốn. Ảnh: Thái Hà

Chiều qua, sau cơn mưa lớn, Ngân cùng hai em gái và một người bạn ra suối Cạn để nhặt ve chai theo dòng nước trôi về. Trong lúc đang lượm ve chai, Ngân trượt chân rơi xuống dòng suối. Nước từ thượng nguồn đổ về mạnh và chảy xiết khiến em bị cuốn trôi. Hai em gái cùng bạn đi cùng hoảng loạn chạy về nhà trọ cách hiện trường khoảng 50 m để kêu cứu nhưng không kịp.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều người cùng phương tiện chuyên dụng tìm kiếm dọc theo con suối dẫn ra sông Đồng Nai. Đến chiều nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Phước Tuấn