Tìm thấy siêu xe mất trộm nhờ hỏi ChatGPT

MỹChiếc Lamborghini Huracan bị mất trộm cách đây hai nam được tìm thấy ở Denver nhờ sự hỗ trợ từ AI.

Andrew Garcia, sống ở hạt Orange, bang California, từng nghĩ rằng chiếc Lamborghini của anh đã mất mãi mãi từ hai năm trước. Ai đó đã lấy nó cùng nhiều siêu xe khác trong một vụ trộm ôtô trị giá hàng triệu USD mà các cơ quan chức năng gọi là đường dây trộm cắp lớn. Kế hoạch này liên quan đến những người thuê xe không trả lại gần hai chục chiếc xe hạng sang, thay vào đó sửa đổi giấy tờ để tước quyền sở hữu của chủ xe trước khi bán lại những chiếc xe này.

"Tôi đã khóc", Garcia nói về ngày chiếc xe biến mất. "Đó là một cú sốc lớn đối với rất nhiều người", anh kể với CBS8. Trong khi các nạn nhân khác của đường dây này đã tìm lại được xe của mình, thì chiếc Lamborghini của Garcia vẫn bặt vô âm tín cho đến khi anh nhận được một tin nhắn kỳ lạ trên Instagram.

Siêu xe Lamborghini Huracan được tìm thấy sau hai năm bị mất trộm nhờ ChatGPT. Ảnh: CBS8

"Anh đã bán chiếc xe này chưa?" tin nhắn viết, kèm theo những bức ảnh mới của chiếc xe. Dường như người liên hệ với Garcia tìm thấy danh thiếp của anh trong xe và liên lạc với hy vọng có thể mua thêm siêu xe.

Thay vì giao nộp cho cảnh sát, Garcia quyết định tự mình điều tra. Anh đưa ảnh vào ChatGPT, kết nối với công cụ định vị của Google và thu thập đủ dữ liệu để xác định vị trí chiếc xe. Dấu vết dẫn anh đến Denver, bang Colorado, nơi anh báo cảnh sát. Chính quyền ở đó tìm thấy chiếc xe và xác nhận đó chính là "con bò tót hung dữ" đã mất tích từ lâu của Garcia.

Cale Gould, đại diện Cơ quan phòng chống trộm cắp ôtô Colorado, ca ngợi hoạt động điều tra phi truyền thống này: "Việc thu thập thông tin chủ động này thực sự mang lại lợi ích to lớn trong việc hỗ trợ thu hồi xe bị đánh cắp". Cuộc điều tra về chủ sở hữu chiếc xe ở Colorado vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát chưa cho biết liệu họ có tin rằng những người này có liên quan đến vụ trộm hay không.

Đồng thời, những cá nhân liên quan đến đường dây trộm cắp ở California đang phải đối mặt với hậu quả. Một người đã bị kết án và đang chờ tuyên án về tội trộm cắp và biển thủ, trong khi người kia sẽ có phiên điều trần vào tháng 10.

Mỹ Anh