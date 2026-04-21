Tìm thấy nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Phú ThọSau hơn 37 giờ mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo, nam sinh 19 tuổi đã được tìm thấy, lực lượng chức năng nhanh chóng sơ cứu và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

7h15 ngày 21/4, lực lượng tìm kiếm cho biết tổ số 8 đã phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Trường Đại học Đại Nam, tại khu vực rừng núi Tam Đảo. Nạn nhân được tìm thấy khi đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m, trong tình trạng tỉnh táo nhưng suy kiệt.

Tìm kiếm nạn nhân Nam sinh được đưa xuống núi. Video: Đội tìm kiếm số 8

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nam sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại, sức khỏe của Tuấn Anh đã ổn định.

Nam sinh mất tích được tìm thấy sáng 21/4. Ảnh: Đạo Trù

Trước đó khoảng 18h ngày 19/4, gia đình mất liên lạc với Tuấn Anh khi em cùng nhóm bạn leo núi tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc cũ). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân, chia thành 8 tổ tìm kiếm, đồng thời sử dụng flycam gắn camera nhiệt để rà soát trên diện rộng trong địa hình rừng núi phức tạp.

Theo anh Đức Thịnh, 21 tuổi, người đi cùng đoàn, ban đầu có hai nhóm leo núi gồm 2 người và 5 người, cùng thuê chung một người dẫn đường nên nhập thành đoàn 7 người. Trong quá trình di chuyển, đoàn gặp thêm hai người đi tự túc, trong đó có Tuấn Anh, và rủ đi cùng.

Nhóm xuất phát từ khoảng 6h sáng 19/4, lên đến đỉnh vào khoảng 13h40, sau đó bắt đầu xuống núi lúc 14h. Do có kinh nghiệm, nhóm 5 người đi trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường. Trong quá trình di chuyển xuống núi, một thành viên trong nhóm phía sau đã bị lạc tại khu vực gần suối cạn.

Khu vực Tam Đảo có địa hình dốc, nhiều lối mòn đan xen, rừng rậm và thường xuất hiện sương mù, dễ gây mất phương hướng, đặc biệt với những người không thông thạo địa hình hoặc di chuyển tách nhóm.

Gia Chính