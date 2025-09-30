Tìm thấy hai thi thể ngư dân tàu cá TP HCM

Quảng TrịThi thể hai người đàn ông trôi dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch, cách vị trí tàu chìm trên sông Giang 1-4 km, sáng 30/9.

Nạn nhân được xác định là thợ máy Nguyễn Văn Cảnh, 31 tuổi, quê Đồng Tháp và thuyền trưởng Trần Hoàng Thọ, 41 tuổi, quê An Giang.

Ông Thọ được phát hiện ở bờ biển thôn Thanh Hải, anh Cảnh ở thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch, cách cửa sông Gianh về phía nam lần lượt một và bốn km.

Một nạn nhân trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Trước đó ngày 28/9, hai tàu cá TP HCM cùng 13 ngư dân sau khi sửa chữa đã xuống sông Gianh chuẩn bị đi đánh bắt. Gặp bão Bualoi, tàu chuyển hướng từ bờ nam sang bờ bắc sông Gianh trú tránh, nhưng bị đứt dây neo nên trôi tự do.

Mưa to, sóng lớn đánh chìm tàu, 4 người bơi được vào bờ, 9 người mất tích. Với việc tìm thấy hai thi thể sáng nay, hiện còn 7 ngư dân mất tích.

Một trong hai tàu gặp nạn đã dạt vào bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, cách cửa sông Gianh khoảng 3 km về phía nam. Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu lên bờ và tìm kiếm những người mất tích.

Đắc Thành