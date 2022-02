Tìm thấy hai thi thể cuối cùng vụ ca nô chìm

Quảng NamChiều 28/2, thi thể bé trai 3 tuổi được tìm thấy ở bờ chắn sóng của khách sạn ven biển. Thi thể bé gái 3 tuổi mắc kẹt trong hộp kỹ thuật của ca nô.

Từ sáng sớm, ngoài hơn 20 tàu, thuyền tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển, lực lượng chức năng đã rà soát dọc bờ biển TP Hội An và huyện Duy Xuyên. Đến 14h, họ phát hiện thi thể bé trai mắc kẹt trong kẽ đá bờ chắn sóng và đã đưa ra ngoài, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm cách đưa thi thể bé trai bị mắc kẹt trong khe đá ra ngoài chiều 28/2. Ảnh: Phượng Hồng

Trước đó 23h ngày 27/2, thi thể bé gái 3 tuổi được tìm thấy trong hộp kỹ thuật của ca nô bị chìm. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An, cho hay lực lượng tìm kiếm đã nhiều lần vào ca nô, nhưng không phát hiện. Đêm qua, họ kiểm tra lần cuối toàn bộ ca nô thì phát hiện nạn nhân mặc bị mắc kẹt.

Hai bé 3 tuổi là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại lúc 14h ngày 26/2. Ca nô Phương Đông 05 chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, 1 lái tàu, 2 phục vụ) từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại. Cách bờ khoảng 3 km, ca nô lật làm 17 người chết.

Ca nô Phương Đông gặp nạn chiều 26/2 khiến 17 người chết. Ảnh: Đắc Thành

Chủ tịch TP Hội An đánh giá đây là vụ chìm ca nô làm nhiều người tử nạn nhất từ trước đến nay ở biển Cửa Đại. Khu vực này có cồn cát, từng xảy ra nhiều vụ chìm tàu và ca nô, nhưng rất ít người chết.

Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Từ góc độ lái ca nô, thuyền trưởng Lê Văn Sen, 52 tuổi, cho rằng bị sóng đánh lật út, là tai nạn. Một số lái tàu giàu kinh nghiệm, nạn nhân thoát chết và chính quyền Hội An nhận định nhiều người tử nạn do ca nô đóng kín theo tiêu chuẩn SB, thiếu chỗ thoát hiểm.

Đắc Thành